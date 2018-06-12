"Чи не договірняк це часом": киян обурив водій столичного автобуса

Він відмовився продавати квитки

Водій столичного автобуса №114, який курсує за маршрутом від вул. Милославської до Центрального залізничного вокзалу, відмовився продавати пасажирам квитки, хоча в цей час на маршруті був контроль. Про інцидент повідомив Дмитро Сухов на сторінці спільноти "Транспорт Києва" в Facebook.

Він зазначив, що кондуктора в автобусі не було.

Фото: Салон автобуса (facebook.com/Транспорт Києва / Дмитро Сухов)

"Спостерігаю ситуацію: їде автобус 114, народу дофіга, кондуктор відсутній, а водій талони продавати відмовляється. При цьому майже на кожній зупинці звучить оголошення, про те, щоб не забували оплачувати проїзд, а талони можна купити у кондуктора і водія під час зупинки і що на лінії є контроль, який вас оштрафує. Власне, вони і спробували, але самі пасажири їх вигнали з автобуса. А контролери явно в курсі були, що народ без квитків - чи не договірняк це часом?" - пише чоловік.

Скріншот поста (facebook.com/Транспорт Києва / Дмитро Сухов)

Він також розповів про діалог пасажира з водієм.

"- Чому квитки не продаєте? - Та не переживайте, все одно контролю не буде". Контролери зайшли через дві зупинки", - зазначив очевидець.

Нагадаємо, в столичному автобусі чоловік на очах у всіх домагався дівчину.

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