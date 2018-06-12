Социальные страницы
Курси валют
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2608.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.19
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2608.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.19
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Чи не договірняк це часом": киян обурив водій столичного автобуса

STYLERLIFE        12.06.2018 - 17:17
Фото: kyivcity travel
Фото: kyivcity travel

Він відмовився продавати квитки

Водій столичного автобуса №114, який курсує за маршрутом від вул. Милославської до Центрального залізничного вокзалу, відмовився продавати пасажирам квитки, хоча в цей час на маршруті був контроль. Про інцидент повідомив Дмитро Сухов на сторінці спільноти "Транспорт Києва" в Facebook.

Він зазначив, що кондуктора в автобусі не було.

Фото: Салон автобуса (facebook.com/Транспорт Києва / Дмитро Сухов)

"Спостерігаю ситуацію: їде автобус 114, народу дофіга, кондуктор відсутній, а водій талони продавати відмовляється. При цьому майже на кожній зупинці звучить оголошення, про те, щоб не забували оплачувати проїзд, а талони можна купити у кондуктора і водія під час зупинки і що на лінії є контроль, який вас оштрафує. Власне, вони і спробували, але самі пасажири їх вигнали з автобуса. А контролери явно в курсі були, що народ без квитків - чи не договірняк це часом?" - пише чоловік.

Скріншот поста (facebook.com/Транспорт Києва / Дмитро Сухов)

Він також розповів про діалог пасажира з водієм.

"- Чому квитки не продаєте? - Та не переживайте, все одно контролю не буде". Контролери зайшли через дві зупинки", - зазначив очевидець.

Нагадаємо, в столичному автобусі чоловік на очах у всіх домагався дівчину.

Історія подорожчання проїзду в громадському транспорті

"Біс поплутав": мережа здивував совісний водій-порушник в Києві У Запоріжжі водій маршрутки принизив українського бійця (відео)
Теги: водитель, автобус
Опальна Лоліта заспівала в окупованому Криму українською мовою (відео)
У мережі показали неймовірні фото Бердянської коси з висоти пташиного польоту
Юна українська піаністка перемогла на конкурсі в Мілані
У Карпатах зацвіла Червона рута (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся