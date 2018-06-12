"Не договорняк ли это часом": киевлян возмутил водитель столичного автобуса

Он отказался продавать билеты

Водитель столичного автобуса №114, который курсирует по маршруту от ул. Милославской до Центрального железнодорожного вокзала, отказался продавать пассажирам билеты, хотя в это время на маршруте был контроль. Об инциденте сообщил Дмитрий Сухов на странице сообщества "Транспорт Киева" в Facebook.

Он отметил, что кондуктора в автобусе не было.

Фото: Салон автобуса (facebook.com/Транспорт Києва/Дмитрий Сухов)

"Наблюдаю ситуацию: едет автобус 114, народу дофига, кондуктор отсутствует, а водитель талоны продавать отказывается. При этом почти на каждой остановке звучит объявление, о том, чтобы не забывали оплачивать проезд, а талоны можно купить у кондуктора и водителя во время остановки и что на линии есть контроль, который вас оштрафует. Собственно, они и попытались, но сами пассажиры их выгнали из автобуса. А контроллеры явно в курсе были, что народ без билетов – не договорняк ли это часом?" ― пишет мужчина.

Скриншот поста (facebook.com/Транспорт Києва/Дмитрий Сухов)

Он также рассказал о диалоге пассажира с водителем.

"― Почему билеты не продаете? ― Да не переживайте, все равно контроля не будет". Контроллеры зашли через две остановки", ― отметил очевидец.

Напомним, в столичном автобусе мужчина на глазах у всех домогался девушку.

История подорожания проезда в общественном транспорте