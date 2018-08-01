"Не погрожуй Південному централу": в мережі показали дивну бійку поліції Харкова посеред дороги (відео)

Фото: РБК-Україна

"Копи" не змогли затримати хлопця

У Харкові на проїжджій частині дороги сталася дивна сутичка молодого хлопця та двох поліцейських. Правоохоронці силою намагалися затримати чоловіка, який чинив опір і спокійно пішов з місця інциденту. Відповідне відео було опубліковане на сторінці "Харків 1654" в соцмережі Facebook.

"Не погрожуй Південному централу попиваючи сік, на Проспекті Перемоги, 52-а", - написав автор публікації.

"Найцікавіше: хлопець побився з поліцейськими і потім просто пішов", - додали в мережі.

На відео темношкірий парубок чинить опір двом поліцейським на проїжджій частині. На клумбі за ситуацією спостерігають ще двоє хлопців. Після декількох спроб "копів" затримати хлопця, йому вдається втекти від місця події, правда без одного черевика і з носком, який сповзає.

Спочатку за ним іде правоохоронець, але потім вирішує не йти. У результаті хлопець і спокійним кроком йде в невідомому напрямку в бік дворів. А "копи" залишаються на краю дороги.

Причина інциденту залишається невідомо, як і подальший розвиток.

Відео: Бійка з поліцією (facebook.com/kharkiv1654)

"Я спочатку подумав, що це США, і вони дістануть ствол і ... Ну як зазвичай", - зазначили в коментарях.

"Посміхнуло", - написав один з користувачів мережі.

"Як же так? Де план перехоплення? І сорок поліцейських машин?" – зіронізував Євген Михайлович.

"Черговий ляпас нашій славній поліції. Він що, бігати не вміє", - написав Олег Павлов.

"Підготовка просто вражає", - додали в мережі.

Скріншот поста (facebook.com/kharkiv1654)

Скріншот коментарів (facebook.com/kharkiv1654)

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