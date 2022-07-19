"Не хочемо відповідати за злочини Кремля": поневолені Москвою народи просять США врятувати їх

Представники ЛВН направили главі американської держави відкритий лист, а також прибули у Штати, де планують провести мітинги в ряді міст.

За словами представника фіно-угорського народу ерзя Віталія Ромашкіна, активісти вирушили до Вашингтона, щоб долучитися до проведення Тижня поневолених народів, що щорічно проходить в США з 1959 року.

"Ми не бачимо майбутнього наших народів в складі Росії і не хочемо відповідати за воєнні злочини Кремля", - наголошує він і додає, що для активістів було важливо заявити позицію і "позбавити монополії Москву, яка претендує одноосібно виступати від імені наших країн".

Разом з Віталієм - його соратники по ЛВН бурятка Раджана Дугар-ДеПонте і татарин Іршат Хабі. В їх руках ерзянський національний прапор, а також прапори Бурятії та Татарстану.

Представники народів РФ з Ліги вільних націй просять США врятувати їх від Москви (фото: idel-ural.org)

"Мені, як бурятці, боляче усвідомлювати, що Кремль використовує бурятських хлопців для досягнення своїх злочинних цілей - захоплення нових територій та розширення кордонів імперії. Власне, війна - це все, що Москва здатна запропонувати хлопцям з бурятських сіл. Гинути як гарматне м'ясо на черговій загарбницькій війні росіян", - зазначає Дугар-ДеПонте.

Активістка також заявила, що не бажає такого майбутнього для Бурятії та свого народу, тому 17 липня вони зібралися у Вашингтоні "не тільки для того, щоб засудити військову агресію проти України, а й шукати підтримки серед американського суспільства".

"Ми, автохтонні народи, що проживають у Російській Федерації, фактично є заручниками Москви та цього режиму. Нам лишили вибір: або воювати, або сісти до в’язниці, якщо ми не підтримуємо російську агресію", - пояснює бурятська активістка.

Як розповів татарський політичний емігрант Хабі, 20 липня заплановано проведення онлайн-прес-конференції з учасниками інших національних рухів, що входять до Ліги.

"Татари, башкири, буряти, інгерманландці, козаки, калмики, ерзяни розкажуть про цілі та задачі Ліги, дадуть відповіді на питання журналістів. Вже 23 липня ми вийдемо на мітинги в різних країнах світу, де заявимо про наше право на самовизначення - право, яке в нас відібрали силою. Мітинги, зокрема, будуть і в США - в Нью-Йорку, Філадельфії та Клівленді", - ділиться планами чоловік.

Татарський активіст додає, що учасники Ліги будуть домагатися деколонізації та "в цій боротьбі нам необхідна підтримка розвинених демократичних країн".

Представники Ліги вільних націй Не хочуть відповідати за злочини Кремля і засуджують агресію РФ (фото: idel-ural.org)

Довідка: Ліга Вільних Націй - широкий антиімперський фронт башкирського, бурятського, інгерманландського, козачого, калмицького, татарського та ерзянського національних рухів, що як ціль відкрито декларують створення нових національних держав та вихід зі складу РФ.