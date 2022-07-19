"Не хотим отвечать за преступления Кремля": порабощенные Москвой народы просят США спасти их

Представители ЛСН направили главе американского государства открытое письмо, а также прибыли в Штаты, где планируют провести митинги в ряде городов.

По словам представителя финно-венгерского народа эрзя Виталия Ромашкина, активисты отправились в Вашингтон, чтобы приобщиться к проведению Недели порабощенных народов, что ежегодно проходит в США с 1959 года.

"Мы не видим будущего наших народов в составе России и не хотим отвечать за военные преступления Кремля", - подчеркивает он и добавляет, что для активистов было важно заявить позицию и "лишить монополии Москву, претендующей единолично выступать от имени наших стран".

Вместе с Виталием - его соратники по ЛСН бурятка Раджана Дугар-ДеПонте и татарин Иршат Хаби. В их руках эрзянский национальный флаг, а также флаги Бурятии и Татарстана.

Представители народов РФ из Лиги Свободных Наций просят США спасти их от Москвы (фото: idel-ural.org)

"Мне, как бурятке, больно отдавать себе отчет, что Кремль использует бурятских парней для достижения своих преступных целей - захвата новых территорий и расширения границ империи. Собственно война - это все, что Москва способна предложить парням из бурятских сел. Гибнуть как пушечное мясо на очередной захватнической войне россиян", - отмечает Дугар-ДеПонте.

Активистка также заявила, что не желает такого будущего для Бурятии и своего народа, поэтому 17 июля они собрались в Вашингтоне "не только для того, чтобы осудить военную агрессию против Украины, но и искать поддержки среди американского общества".

"Мы, автохтонные народы, проживающие в Российской Федерации, фактически являемся заложниками Москвы и этого режима. Нам оставили выбор: либо воевать, либо сесть в тюрьму, если мы не поддерживаем российскую агрессию", - объясняет бурятская активистка.

Как рассказал татарский политический эмигрант Хаби, 20 июля запланировано проведение онлайн-пресс-конференции с участниками других национальных движений, входящих в Лигу.

"Татары, башкиры, буряты, ингерманландцы, казаки, калмыки, эрзяне расскажут о целях и задачах Лиги, ответят на вопросы журналистов. Уже 23 июля мы выйдем на митинги в разных странах мира, где заявим о нашем праве на самоопределение - право, которое у нас отняли силой. Митинги, в частности, будут и в США - в Нью-Йорке, Филадельфии и Кливленде", - делится планами мужчина.

Татарский активист добавляет, что участники Лиги будут добиваться деколонизации и "в этой борьбе нам необходима поддержка развитых демократических стран".

Представители Лиги Свободных Наций не хотят отвечать за преступления Кремля и осуждают агрессию РФ (фото: idel-ural.org)

Справка: Лига Свободных Наций - широкий антиимперский фронт башкирского, бурятского, ингерманландского, казачьего, калмыцкого, татарского и эрзянского национальных движений, как цель открыто декларирующих создание новых национальных государств и выход из состава РФ.