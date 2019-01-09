"Дуже страшно і тяжко": мама двійні розповіла, як рятували її малюків під час пологів

Фото: Пологи раніше терміну (колаж РБК-Україна)

Киянка Вікторія Будаєва більше за все боялася, щоб її діти не народилися передчасно. На жаль, так і сталося: її доньки-двійнята з’явилися на світ раніше терміну

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, загальносвітовий показник передчасних пологів становить від 5 до 18%. Це значить, що щороку по всьому світу раніше терміну народжується близько 15 мільйонів дітей.

Вчені роками вивчають причини передчасних пологів і визначають, що може їм запобігти, але кожен такий випадок - все одно унікальний і має свої власні причини, наголошують вони. Ускладнення в результаті передчасних пологів – основна причина смерті дітей у віці до п'яти років.

В Україні кожного року близько 20 тисяч дітей народжуються передчасно. В нашій країні кількість малюків, які виживають після передчасного народження, щороку збільшується. Проте є ще безліч проблем цієї сфери: обладнання потребує оновлення, лікарі – сучасного навчання, а батьки – інформування і дуже часто – психологічної допомоги.

Понад 80% передчасних пологів відбуваються на 32-37 тижнях вагітності

Діти, які з'явилися на світ після 32 тижня вагітності без ускладнень, мають спостерігатися у спеціальних післяпологових палатах або вдома, пишуть на сайті Міністерства охорони здоров'я. Ті ж діти, які народилися до 32 тижня вагітності їх мами, мають великий ризик ускладнень і проблем зі здоров'ям. Через це передчасно народжених дітей треба обов’язково забезпечити особливим доглядом у стаціонарі.

Їм потрібна і підтримка комфортної температури, і профілактика порушення дихання і сну, і своєчасна діагностика. Останній пункт дуже важливий, бо у дітей, які народились передчасно, високий ризик уражень центральної нервової, серцево-судинної систем, легень, функціонування слуху та зору. Також вони мають високий ризик підхопити інфекції перинатального періоду.

"Понад 80% передчасних пологів зазвичай відбуваються на 32-37 тижнях вагітності. Більшість цих дітей можуть вижити, якщо буде наявний основний неонатальний догляд. Спеціалісти-професіонали, які готові рятувати діток і знають, як це робити, у нас є. А от сучасними ліками і необхідне обладнання є не завжди", - каже В’ячеслав Камінський, член-кореспондент НАМН України, Директор Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини.

Фото: “Понад 80% передчасних пологів відбуваються на 32-37 тижнях вагітності” - В’ячеслав Камінський (uk.wikipedia.org)

За його словами, батькам часто доводиться шукати деякі ліки для своїх дітей, хоча в цей час мають бути поруч із новонародженою дитиною і віддавати йому свою любов і увагу.

Дитину, яка народилася передчасно, надзвичайно важливо тримати у спеціальному інкубаторі, де створені умови, максимально наближені до тих, які є в утробі матері. Часто таким дітям потрібне підключення до камери, що слугує замінником органів дихання. Пристрій також контролює частоту скорочень серця дитини, показники дихання і насичення крові киснем, кров'яний тиск. Годують передчасно народжену дитину за допомогою спеціального апарату.

"Можна морально себе до цього готувати скільки завгодно, але на практиці це зовсім інша справа"

Киянка Вікторія Будаєва народила двох доньок раніше терміну: на 8 місяці вагітності. Те, що вона була вагітна двійнею, і стало основною причиною передчасних пологів.

"Двійня має вищий ризик народитися передчасно. До того ж, у моїх дітей була одна спільна плацента, і це давало ще більший ризик. Мені пояснювали лікарі, що така вагітність, як у мене, триватиме максимум 38 тижнів. Але у мене діти народилися на 35-му тижні. Хоча малюки хотіли з'явитися на світ ще на 30-му. Але медицина йде вперед, тому мені встановили песарій – пристрій, який притримує вагітність", - розповідає жінка.

До декрету Вікторія працювала асистентом стоматолога.

"Медицина мені в чомусь близька сфера, але не гінекологія. І я все одно була вражена тим, які можуть бути ситуації, які можуть бути вагітності", - каже вона.

Вона знала заздалегідь, що має ризик передчасних пологів, і про всі ризики її лікарі попередили.

"Я була готова до того, що діти можуть народитися раніше. Але виявилося, що готова була тільки так, на словах. Насправді я не могла навіть уявити, через що доведеться пройти. Не могла уявити, які це будуть діти, наскільки вони будуть маленькими і беззахисними. Звісно, мені лікар ще до пологів попереджала, що таке може бути. Можна морально себе до цього готувати скільки завгодно, але коли стикаєшся із цим на практиці, то це зовсім інша справа", - згадує вона.

Фото: “Я навіть уявити не могла, що у таких малюсіньких діток, яким всього-на-всього три дні, вже можна знайти вену, щоб ставити крапельниці” - мама двійнят (pixabay.com)

За словами жінки, до пологів вона тільки приблизно уявляла, що передчасно народжені діти з'являються на світ не такими, як усі.

"Я навіть уявити не могла, що у таких малюсіньких діток, яким всього-на-всього три дні, вже можна знайти вену, щоб ставити їм крапельниці. Я думала, що ж це за вена може бути! А їм вже з перших діб крапали глюкозу. Для мене ось це було страшно і морально дуже тяжко", – каже Вікторія.

Коли вона була на сьомому місяці вагітності, то дуже переживала, бо начиталася інформації про те, що восьмимісячні діти не виживають.

"Я стільки всякого прочитала про це! І коли прийшов сьомий місяць, я вже чекала, щоб вже скоріше був дев'ятий. Хотіла скоріше оминути термін, коли було найбільше ризиків. У мене був вже великий живіт, було тяжко ходити, а я сама по собі невеликого зросту. Малюків у мене було двоє, тому я вже хотіла пришвидшити цей процес, але в той же час дуже не хотіла, щоб малюки народилися на восьмому місяці. Та, на жаль, вони народилися саме на восьмому місяці. А те, що малюки, народжені на восьмому місяці, не виживають – виявилося, це дурниця, брехня! Такого не існує в медицині. Таке існує тільки в Інтернеті. Тому треба слухати лікарів, а не займатися самодіагностикою", - каже Вікторія Будаєва.

Дихати діти вже вміли, а їсти самостійно - ні

Вікторія народжувала самостійно – без кесаревого розтину. Її чоловік був присутній під час пологів.

"Показань до кесаревого розтину у мене не було. Навпаки: можливо, позитивну роль зіграло те, що вони пройшли фізіологічний шлях народження. Могло бути гірше. Вони могли самі не дихати, якби був кесарів розтин. У нас був дуже хороший лікар, якому ми довіряли й в усьому дослухалися. Якщо потрібен був кесарів розтин, то він був би. А якщо ні, то значить ні. Важливо довіряти лікарю і слухати його порад", - допускає вона.

Фото: “Не треба корити себе за щось. Навпаки – треба заспокоювати себе і думати про малюка, якому потрібна допомога” - Вікторія Будаєва (pixabay.com)

За словами жінки, часто мами передчасно народжених дітей починають звинувачувати в чомусь, себе, постійно думають над тим, що, можливо, це вони у чомусь винні:

"Не потрібно про це думати, не треба корити себе за щось. Навпаки – треба заспокоювати себе і думати про малюка, якому потрібна допомога. Зазвичай усім діткам після народження потрібна увага, потрібне тепло. А нашим діткам потрібно було у двісті разів більше допомоги, у двісті разів більше тепла, турботи, терпіння. Вони ще хотіли бути там, у мами. Вони ще нічого не можуть самі, ще всі життєво важливі функції не сформовані. А тут їм довелося самим жити і робити те, що вони не вміли. Слава богу, вони народилися вже на тому етапі, коли могли самостійно дихати. Але от їсти вони ще не вміли. Їжа їх організмом ще не сприймалася, тому найважче мені було дивитися на те, що їм встановили харчовий зонд. Такі маленькі, а їм вже харчовий зонд ставлять!" – згадує мама донечок.

"Було найтяжче сприйняти, що мої діти не зі мною"

За словами жінки, морально найважчим було те, що малюків від неї забрали і вони перебували у спеціальному боксі, де підтримувалася необхідна температура і умови, близькі до тих, які є в утробі матері.

"Було найтяжче сприйняти, що мої діти не зі мною. Мені б хотілося, щоб у таких відділеннях були такі палати, де мами були б неподалік дітей. Це було б психологічно легше і для мам, і для діток. Ну а самі лікарі у нас були дуже професійні, і поводилися з нами наче психологи!" - каже жінка.

Доньки Вікторії народилися із вагою 2,070 и 2,080 грамів. Крім того, вони в перші дні життя були настільки маленькі, що важко було для них знайти одяг відповідного розміру:

"Вони були такі малюсінькі – навіть одягу такого ніде немає! Загалом є спеціальний одяг для недоношених діток, але й той розрахований на вагу вже ближче до трьох кілограмів. А наші донечки були набагато менші", - згадує вона.

"Це були не ті фото, які мені хотілося потім переглядати"

Як тільки діти Вікторії народилися, їй хотілося сфотографувати дівчат, показати фото чоловікові, бабусям.

"Як і кожній мамі, мені хотілося це зробити, але я не робила. Так, у мене є декілька фото для архіву з того періоду, але це не були радісні фото, тому що мої малюки в той період були всі в трубочках. Це не були ті фото, які мені хотілося б потім переглядати. Але на щастя, лікарі бачили перспективи того, що мої малюки зможуть їсти вже за кілька днів", - каже вона.

Фото: Доньки Вікторії народилися із вагою 2,070 та 2,080 грамів (pixabay.com)

На четверту добу “штучного” годування вона попросила лікарів, щоб вони дозволили хоча б одне “натуральне” годування.

"Я попросила, щоб нам трьом дали шанс один раз поїсти без зондів. Ми спробували годування, і все вийшло. Починали всього з вісімнадцяти грамів, а зараз вони їдять вже дуже багато!" – додає Вікторія.

Через кілька днів після пологів і важливого періоду, коли дітей тримали у спеціальних умовах в пологовому, маму з доньками перевели до лікарні патології новонароджених, де вони пробули додатково ще п'ять днів.

"У вас діти товстенькі" - це найкращий комплімент, який тільки може бути"

Універсальних порад, як підготуватися до того, що діти можуть народитися раніше терміну – немає, каже Вікторія. Головне – покладатися на лікарів і суворо виконувати всі їх настанови.

"Ну а самій мамі підготуватись треба саме психологічно, підготуватись треба і чоловіку, щоб він в цей непростий час надавав свою максимальну підтримку, щоб із цим справлятлася не тільки мама, а й тато. Допомагає ще спілкування. Наприклад, мене дуже підтримували мами в палаті. Ми загалом одна одну дуже підтримували", - каже вона.

Перші два місяця молода мама відмовлялася буквально від усього, що не було пов’язане з дітьми.

"Можливо я говорю неправильні речі. Але я приділяла, на жаль, мало часу своїй родини. Вірніше перші два місяці не приділяла взагалі! Сто відсотків часу вдень і вночі була тільки з дітьми. Навіть поїсти у мене інколи часу не було. Про сон взагалі мовчу! Максимум сну у мене було три години на добу. Можливо, так було саме тому, що дітки народилися раніше терміну", - згадує Вікторія.

Фото: Універсальних порад, як підготуватися до того, що діти можуть народитися раніше терміну – немає, каже Вікторія. Головне – виконувати настанови лікарів (pixabay.com)

Втім, вже зараз її графік вже дуже змінився.

"У два з половиною і у три місяці все стало зовсім по-іншому, стало спокійніше. У три місяці ми вже наздогнали у розвитку інших діток, і зараз ми з ними крокуємо крок в крок. Коли донькам виповнилося три місяці, почався стабільний сон, стабільний графік, стабільне харчування. Читаємо, граємось займаємось. Під час їхнього сну я вже можу приділити собі час, тепер я просто насолоджуюсь життям. А от чоловік зараз працює 24 години на добу! На двох діток дуже багато коштів потрібно. Але ми справляємося", - каже вона.

19 листопада 2018 року дівчаткам виповнилося рівно п'ять місяців. Зараз вони вже важать по сім кілограмів, тобто на двох - 14.

"Це вже навіть трошки перевищує норму. Коли ми недавно були у педіатра, то я казала лікарю, що вони самі не хочуть перевертатись. А лікар каже – "Так вони у вас важать більше, ніж треба. Це не претензія особисто до вас як до мами, але вони у вас трошки товстенькі". І ви знаєте, я цього так чекала! Для мене це був найкращий комплімент, який тільки може бути! Я тепер при всіх кажу: "Мої діти – товстенькі! А народилися вони із неймовірно низькою вагою!" - каже Вікторія.

Нагадаємо, раніше відома українська співачка Світлана Тарабарова зворушила своїх шанувальників фото із новонародженим сином.

Також стало відомо, що в Ізмаїлі поліцейський прийняв пологи двійні. Діти народилися недоношеними, тому їх відправили в лікарню на виходжування.

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