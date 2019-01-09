"Очень страшно и тяжело": мама двойни рассказала, как спасали ее малышей во время родов

Фото: Роды раньше срока (коллаж РБК-Украина)

Киевлянка Виктория Будаева больше всего боялась, чтобы ее дети не родились преждевременно. К сожалению, так и случилось: ее дочери-двойняшки появились на свет раньше срока

По данным Всемирной организации здравоохранения, общемировой показатель преждевременных родов составляет от 5 до 18%. Это значит, что ежегодно по всему миру раньше срока рождается около 15 миллионов детей.

Ученые годами изучают причины преждевременных родов и определяют, что может их предотвратить, но каждый такой случай все равно уникален и имеет свои причины, отмечают они. Осложнения в результате преждевременных родов - основная причина смерти детей в возрасте до пяти лет.

В Украине каждый год около 20 тысяч детей рождаются преждевременно. В нашей стране количество малышей, которые выживают после преждевременного рождения, ежегодно увеличивается. Однако есть еще множество проблем этой сферы: оборудование требует обновления, врачи – современного обучения, а родители – информирование и очень часто – психологической помощи.

Более 80% преждевременных родов происходят на 32-37 неделях беременности

Дети, которые появились на свет после 32 недели беременности без осложнений, должны наблюдаться в специальных послеродовых палатах или дома, пишут на сайте Минpздрава. Те же дети, которые родились до 32 недели беременности их мамы имеют большой риск осложнений и проблем со здоровьем. Из-за этого преждевременно рожденных детей надо обязательно обеспечить особым присмотром в стационаре.

Им нужна и поддержка комфортной температуры, и профилактика нарушения дыхания и сна, и своевременная диагностика. Последний пункт очень важен, потому что у детей, которые родились преждевременно, высокий риск поражений центральной нервной, сердечно-сосудистой систем, легких, функционирования слуха и зрения. Также они имеют высокий риск подхватить инфекции перинатального периода.

"Более 80% преждевременных родов обычно происходят на 32-37 неделях беременности. Большинство этих детей могут выжить, если будет основной неонатальный уход. Специалисты-профессионалы, которые готовы спасать деток и знают, как это делать, у нас есть. А вот современными лекарства и необходимое оборудование есть не всегда", - говорит Вячеслав Каминский, член-корреспондент НАМН Украины, Директор Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины.

Фото: “Более 80% преждевременных родов происходят на 32-37 неделях беременности” - Вячеслав Каминский (uk.wikipedia.org)

По его словам, родителям часто приходится искать некоторые лекарства для своих детей, хотя в это время должны быть рядом с новорожденным ребенком и отдавать ему свою любовь и внимание.

Ребенка, родившегося преждевременно, чрезвычайно важно держать в специальном инкубаторе, где созданы условия, максимально приближенные к тем, которые есть в утробе матери. Часто таким детям требуется подключение к камере, что служит заменителем органов дыхания. Устройство также контролирует частоту сокращений сердца ребенка, показатели дыхания и насыщения крови кислородом, кровяное давление. Кормят преждевременно родившегося ребенка с помощью специального аппарата.

"Можно морально себя к этому готовить сколько угодно, но на практике это совсем другое дело"

Киевлянка Виктория Будаева родила двух дочерей раньше срока: на 8 месяце беременности. То, что она была беременна двойней, и стало основной причиной преждевременных родов.

"Двойня имеет высокий риск родиться преждевременно. К тому же, у моих детей была одна общая плацента, и это давало еще больший риск. Мне объясняли врачи, что такая беременность, как у меня, продлится максимум 38 недель. Но у меня дети родились на 35-й неделе. Хотя малыши хотели появиться на свет еще на 30-й. Но медицина идет вперед, поэтому мне установили пессарий – устройство, которое придерживает беременность", - рассказывает женщина.

До декрета Виктория работала ассистентом стоматолога.

"Медицина мне в чем-то близкая сфера, но не гинекология. И я все равно была поражена тем, которые могут быть ситуации, какие могут быть беременности", - говорит она.

Она знала заранее, что имеет риск преждевременных родов, и обо всех рисках ее врачи предупредили.

"Я была готова к тому, что дети могут родиться раньше. Но оказалось, что готова была только так, на словах. На самом деле я не могла даже представить, через что придется пройти. Не могла представить, какие это будут дети, насколько они будут маленькими и беззащитными. Конечно, меня врач еще до родов предупреждала, что такое может быть. Можно морально себя к этому готовить сколько угодно, но когда сталкиваешься с этим на практике, то это совсем другое дело", - вспоминает она.

Фото: “Я даже представить не могла, что у таких крошечных деток, которым всего-навсего три дня, уже можно найти вену, чтобы ставить капельницы” - мама двойняшек (pixabay.com)

По словам женщины, до родов она только примерно представляла, что преждевременно рожденные дети появляются на свет не такими, как все.

"Я даже представить не могла, что у таких крошечных деток, которым всего-навсего три дня, уже можно найти вену, чтобы ставить им капельницы. Я думала, что же это за вена может быть! А им уже с первых суток капали глюкозу. Для меня вот это было страшно и морально очень тяжело", – говорит Виктория.

Когда она была на седьмом месяце беременности, то очень переживала, потому что начиталась информации о том, что восьмимесячные дети не выживают.

"Я столько всякого прочитала об этом! И когда пришел седьмой месяц, я уже ждала, чтобы уже скорее был девятый. Хотела поскорее обойти срок, когда было больше всего рисков. У меня был уже большой живот, было тяжело ходить, а я сама по себе небольшого роста. Малышей у меня двое, поэтому я уже хотела ускорить этот процесс, но в то же время очень не хотела, чтобы малыши родились на восьмом месяце. И, к сожалению, они родились именно на восьмом месяце. А то, что малыши, рожденные на восьмом месяце, не выживают – оказалось, это ерунда, ложь! Такого не существует в медицине. Такое существует только в Интернете. Поэтому надо слушать врачей, а не заниматься самодиагностикой", - говорит Виктория Будаева.

Дышать дети уже умели, а есть самостоятельно - нет

Виктория рожала самостоятельно, без кесарева сечения. Ее муж присутствовал во время родов.

"Показаний к кесаревому сечению у меня не было. Наоборот: возможно, положительную роль сыграло то, что они прошли физиологический путь рождения. Могло быть хуже. Они могли сами не дышать, если бы было кесарево. У нас был очень хороший врач, которому мы доверяли и во всем к нему прислушивались. Если нужно было кесарево сечение, то он был бы. А если нет, то значит нет. Важно доверять врачу и слушаться его советов", - допускает она.

Фото: “Не надо корить себя за что-то. Наоборот – надо успокаивать себя и думать о малыше, которому нужна помощь” - Виктория Будаева (pixabay.com)

По словам женщины, часто мамы преждевременно рожденных детей начинают обвинять в чем-то, себя, постоянно думают над тем, что, возможно, это они в чем-то виноваты:

"Не нужно об этом думать, не надо корить себя за что-то. Наоборот – надо успокаивать себя и думать о малыше, которому нужна помощь. Обычно всем деткам после рождения нужно внимание, нужно тепло. А нашим деткам нужно было в двести раз больше помощи, в двести раз больше тепла, заботы, терпения. Они еще хотели быть там, у мамы. Они еще ничего не могут сами, еще все жизненно важные функции не сформированы. А здесь им пришлось самим жить и делать то, что они не умели. Слава богу, они родились уже на том этапе, когда могли самостоятельно дышать. Но вот есть они еще не умели. Пища их организмом еще не воспринималась, поэтому труднее всего мне было смотреть на то, что им поставили пищевой зонд. Такие маленькие, а им уже пищевой зонд ставят!" – вспоминает мама дочек.

"Было труднее всего воспринять, что мои дети не со мной"

По словам женщины, морально самым тяжелым было то, что детей от нее забрали и они находились в специальном боксе, где поддерживалась необходимая температура и условия, близкие к тем, которые есть в утробе матери.

"Было труднее всего воспринять, что мои дети не со мной. Мне бы хотелось, чтобы в таких отделениях были такие палаты, где мамы были бы неподалеку от детей. Это было бы психологически легче и для мам, и для деток. Ну а сами врачи у нас были очень профессиональные, и обращались с нами как психологи!" - говорит женщина.

Дочери Виктории родились с весом 2,070 и 2,080 граммов. Кроме того, они в первые дни жизни были настолько маленькие, что трудно было для них найти одежду подходящего размера:

"Они были такие малюсенькие – даже одежды такой нигде нет! Вообще есть специальная одежда для недоношенных деток, но и та рассчитана на вес уже ближе к трем килограммам. А наши доченьки были намного меньше", - вспоминает она.

"Это были не те фото, которые мне хотелось потом пересматривать"

Как только дети Виктории родились, ей хотелось сфотографировать девочек, показать фото мужу, бабушкам.

"Как и каждой маме, мне хотелось это сделать, но я не делала. Да, у меня есть несколько фото для архива с того периода, но это были не радостные фото, потому что мои малыши в тот период были все в трубочках. Это не были те фото, которые мне хотелось бы потом просматривать. Но, к счастью, врачи видели перспективы того, что мои малыши смогут есть уже через несколько дней", - говорит она.

Фото: Дочери Виктории родились с весом 2,070 и 2,080 грамм (pixabay.com)

На четвертые сутки “искусственного” кормления она попросила врачей, чтобы они разрешили хотя бы одно “натуральное” кормление.

"Я попросила, чтобы нам троим дали шанс один раз поесть без зондов. Мы попробовали кормление, и все получилось. Начинали всего с восемнадцати граммов, а сейчас они едят уже очень много!" – добавляет Виктория.

Через несколько дней после родов и важного периода, когда детей держали в специальных условиях в роддоме, маму с дочерьми перевели в больницу патологии новорожденных, где они пробыли дополнительно еще пять дней.

"У вас дети толстенькие" - это лучший комплимент, который только может быть"

Универсальных советов, как подготовиться к тому, что дети могут родиться раньше срока – нет, говорит Виктория. Главное – полагаться на врачей и строго выполнять все их указания.

"Ну а самой маме надо подготовиться именно психологически, подготовиться надо и мужу, чтобы он в это непростое время предоставлял свою максимальную поддержку, чтобы с этим справлялась не только мама, но и папа. Помогает еще общение. Например, меня очень поддерживали мамы в палате. Мы в целом друг друга очень поддерживали", - говорит она.

Первые два месяца молодая мама отказывалась буквально от всего, что не было связано с детьми.

"Возможно, я говорю неправильные вещи. Но я уделяла, к сожалению, мало времени своей семье. Вернее первые два месяца не уделяла вообще! Сто процентов времени днем и ночью была только с детьми. Даже поесть у меня иногда времени не было. Про сон вообще молчу! Максимум сна у меня было три часа в сутки. Возможно, так было потому, что детки родились раньше срока", - вспоминает Виктория.

Фото: Универсальных советов, как подготовиться к тому, что дети могут родиться раньше срока – нет, говорит Виктория. Главное – выполнять указания врачей (pixabay.com)

Впрочем, уже сейчас ее график уже очень изменился.

"В два с половиной и в три месяца все стало совсем по-другому, стало спокойнее. В три месяца мы уже догнали в развитии других детей, и сейчас мы с ними идем шаг в шаг. Когда дочерям исполнилось три месяца, начался стабильный сон, стабильный график, стабильное питание. Читаем, играем занимаемся. Во время их сна я уже могу уделить себе время, теперь я просто наслаждаюсь жизнью. А вот муж сейчас работает 24 часа в сутки! На двух детей очень много средств нужно. Но мы справляемся", - говорит она.

19 ноября 2018 года девочкам исполнилось ровно пять месяцев. Сейчас они уже весят по семь килограммов, то есть на двух - 14.

"Это уже даже немножко превышает норму. Когда мы недавно были у педиатра, то я говорила врачу, что они сами не хотят переворачиваться. А врач говорит – "Так они у вас весят больше, чем надо. Это не претензия лично к вам как к маме, но они у вас немножко толстенькие". И вы знаете, я этого так ждала! Для меня это был лучший комплимент, который только может быть! Я теперь при всех говорю: "Мои дети – толстенькие! А родились они с невероятно низким весом!" - говорит Виктория.

Напомним, ранее известная украинская певица Светлана Тарабарова растрогала своих поклонников фото с новорожденным сыном.

Также стало известно, что в Измаиле полицейский принял роды двойни. Дети родились недоношенными, поэтому их отправили в больницу на выхаживание.

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