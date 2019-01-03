"Не переїжджайте, будете в жаху": жителі Криму не чекають росіян

Колаж: РБК-Україна

Кримчани незадоволені великою кількістю росіян, які переїхали жити на півострів

Мешканці анексованого Криму незадоволені прагнення росіян переїхати на півострів. Про це свідчать коментарі на форумі, які виклав блогер КРЫМский бандеровец на своїй сторінці в Twitter.

Головна причина такого настрою кримчан – це те, що з-за більшої кількості людей значно збільшиться конкуренція на ринку праці, де і без того складно знайти роботу.

Так, мешканка Санкт-Петербурга попросила користувачів форуму дати їй поради з приводу роботи і житла на півострові, оскільки вона хоче переїхати з-за свого стану здоров'я.

''У Севастополі роботи немає. Житло коштує дорожче, ніж у Москві'', - написала Наталія Васюренко.

''Та скільки ж вас там ще таких сімей? Все у нас квот немає. І взагалі у нас все погано і повітря брудний, нєфіг тут робити'', - прокоментував Микола Марков.

Скріншот: twitter.com/CrimeaUA1

''Не переїжджайте, будете в жаху, гірше не буває'', - зазначив Павло Федоров.

Але є й ті, хто з розумінням ставиться до таких речей, щоправда, їх мало.

''Приїжджайте Машуня! Не слухайте бредні місцевих. Хто хоче, той завжди знайде роботу і житло'', - написала Тетяна Рибкіна.

Скріншот: twitter.com/CrimeaUA1

Нагадаємо, що кримськотатарський активіст Ризу Асанов заявив про побиття в Криму під час зйомок сюжету про автомагістралі "Таврида".

Раніше повідомлялося, що аннексированном Криму відкрили трасу "Таврида", яка з'єднує Керч і Сімферополь.