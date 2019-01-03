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''Не переезжайте, будете в ужасе'': жители Крыма не ждут россиян

STYLERЖизнь    03.01.2019 - 17:22
''Не переезжайте, будете в ужасе'': жители Крыма не ждут россиян
Коллаж: РБК-Украина

Крымчане недовольны большим количеством россиян, переехавшим жить на полуостров

Жители аннексированного Крыма недовольны стремлению россиян переехать на полуостров. Об этом свидетельствуют комментарии на форуме, которые выложил блогер КРЫМский бандеровец на своей странице в Twitter.

Главная причина такого настроения крымчан – это то, что из-за большего количества людей значительно увеличится конкуренция на рынке труда, где и без того сложно найти работу.

Так, жительница Санкт-Петербурга попросила пользователей форума дать ей советы по поводу работы и жилья на полуострове, поскольку она хочет переехать из-за своего состояния здоровья.

''В Севастополе работы нет. Жилье стоит дороже, чем в Москве'', - написала Наталия Васюренко.

''Да сколько же вас там еще таких семей? Все у нас квот нет. И вообще у нас все плохо и воздух грязный, нефиг тут делать'', - прокомментировал Николай Марков.

''Не переезжайте, будете в ужасе'': жители Крыма не ждут россиян

Скриншот: twitter.com/CrimeaUA1

''Не переезжайте, будете в ужасе, хуже не бывает'', - отметил Павел Федоров.

Но есть и те, кто с пониманием относится к таким вещам, правда их мало.

''Приезжайте Машуня! Не слушайте бредни местных. Кто хочет, тот всегда найдет работу и жилье'', - написала Татьяна Рыбкина.

''Не переезжайте, будете в ужасе'': жители Крыма не ждут россиян

Скриншот: twitter.com/CrimeaUA1

Напомним, что крымскотатарский активист Ризу Асанов заявил об избиении в Крыму во время съемок сюжета о автомагистрали "Таврида".

Ранее сообщалось, что в аннексированном Крыму открыли трассу "Таврида", которая соединяет Керчь и Симферополь.

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