"Не змогла встати з ліжка": у дитсадку Києва розгорівся великий скандал

Фото: Лікарня (УНІАН)

Дитину після скандалу довелося "потягати" по лікарях

У дитячому садочку в Києві спалахнув скандал через виховательку, яка порадила не розповідати мамі про знущання над нею. Про це повідомила мама дівчинки Христина Бондаренко на своїй сторінці в Facebook.

"У середу Квітка з ранку не змогла встати з ліжка. Вдень нога опухла, вона почала плакати і майже не рухалася. Швидка, лікарі, обстеження. Пізно ввечері я принесла її додому на руках. Ніякого діагнозу. Якісь уривки фраз і припущення про гірше. Не падала, ніяких синців, але не може ходити і весь час плаче", - сказала вона.

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Скріншот поста (facebook.com/Khrystyna.Bondarenko)

Пізніше жінка уточнила, що вся проблема крилася в подіях, які відбулися в садку.

"Садочок. Знову цей довбаний садок. Вона боялася розповісти, як в групі її присоромили, що не ходить на хореографію і змусили сісти на шпагат. "А давайте з неї посміємося, що вона не танцює", - згадує вона їх слова. Поруч не було ні одного дорослого. А коли з'явилася вихователька, то сказала не розповідати мамі про те, що сталося і не повела її до медсестри", - підкреслила вона.

Фото: дитина після того, як сів на шпагат (facebook.com/Khrystyna.Bondarenko)

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Відео: РБК-Україна