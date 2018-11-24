"Не змогла встати з ліжка": у дитсадку Києва розгорівся великий скандал

Дитину після скандалу довелося "потягати" по лікарях
У дитячому садочку в Києві спалахнув скандал через виховательку, яка порадила не розповідати мамі про знущання над нею. Про це повідомила мама дівчинки Христина Бондаренко на своїй сторінці в Facebook.
"У середу Квітка з ранку не змогла встати з ліжка. Вдень нога опухла, вона почала плакати і майже не рухалася. Швидка, лікарі, обстеження. Пізно ввечері я принесла її додому на руках. Ніякого діагнозу. Якісь уривки фраз і припущення про гірше. Не падала, ніяких синців, але не може ходити і весь час плаче", - сказала вона.
м
Скріншот поста (facebook.com/Khrystyna.Bondarenko)
Пізніше жінка уточнила, що вся проблема крилася в подіях, які відбулися в садку.
"Садочок. Знову цей довбаний садок. Вона боялася розповісти, як в групі її присоромили, що не ходить на хореографію і змусили сісти на шпагат. "А давайте з неї посміємося, що вона не танцює", - згадує вона їх слова. Поруч не було ні одного дорослого. А коли з'явилася вихователька, то сказала не розповідати мамі про те, що сталося і не повела її до медсестри", - підкреслила вона.
Фото: дитина після того, як сів на шпагат (facebook.com/Khrystyna.Bondarenko)
Як повідомлялося раніше, жителям України покладено відшкодування витрат на освіту - фахівці розповіли, як отримати гроші, витрачені на навчання.
Також ми писали про те, що тепер для зарахування дитини в дитячий сад або в школу необхідна медична довідка № 086-1/о.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України вирішив зробити платним пробне незалежне тестування.
Відео: РБК-Україна