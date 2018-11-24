"Не смогла встать с кровати": в детсаде Киева разгорелся крупный скандал

Фото: Больница (УНИАН)

Ребенка после скандала пришлось "потаскать" по врачам

В детском саду в Киеве вспыхнул скандал из-за воспитательницы, которая посоветовала не рассказывать маме об издевательствах над ней. Об этом сообщила мама девочки Кристина Бондаренко на своей странице в Facebook.

"В среду Квитка с утра не смогла встать с кровати. Вдень нога опухла, она начала плакать и почти не двигалась. Скорая, врачи, обследования. Поздно вечером я принесла ее домой на руках. Никакого диагноза. Какие-то обрывки фраз и предположения о худшем. Не падала, никаких синяков, но не может ходить и все время плачет", - сказала она.

Скриншот поста (facebook.com/Khrystyna.Bondarenko)

Позже женщина уточнила, что вся проблема скрывалась в событиях, которые произошли в садике.

"Садик. Опять этот долбанный садик. Она боялась рассказать, как в группе ее пристыдили, что не ходит на хореографию и заставили сесть на шпагат. "А давайте с нее посмеемся, что она не танцует", - вспоминает она их слова. Рядом не было ни одного взрослого. А когда появилась воспитательница, то сказала не рассказывать маме о том, что произошло и не повела ее к медсестре", - подчеркнула она.

Фото: ребенок после того, как сел на шпагат (facebook.com/Khrystyna.Bondarenko)

Как сообщалось ранее, жителям Украины положено возмещение расходов на образование - специалисты рассказали, как получить деньги, потраченные на обучение.

Также мы писали о том, что теперь для зачисления ребенка в детский сад или в школу необходима медицинская справка № 086-1/о.

Напомним, Кабинет министров Украины решил сделать платным пробное независимое тестирование.

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Видео: РБК-Украина