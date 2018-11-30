"Не побачите це знову": Ілон Маск пообіцяв не вживати наркотики на публіці

Колаж РБК-Україна

Таку обіцянку винахідник дав главі NASA

Засновник американської компанії Tesla Ілон Маск, який вживав марихуану під час інтерв'ю, пообіцяв главі NASA, що більше так робити не буде. Про це повідомляє видання The atlantic.

Глава NASA Джим Брайденстайн поговорив з Илоном Маском і висловив йому свою думку про те, що керівнику організації, яка має намір запускати американських астронавтів, не до лиця така поведінка.

"Це не додає довіри, і керівникам таких компаній треба мати на увазі, чого не можна робити, якщо ви очолюєте організацію, яка має намір запускати американських астронавтів", - повідомив глава NASA на зустрічі з журналістами.

У відповідь на це Ілон Маск, за словами Брайденстайна, пообіцяв, що більше не буде показуватися на публіці ні з марихуаною, ні навіть з алкоголем.

"У нас було багато розмов. Маск також упевнений в безпеці, як і всі, і він розуміє, що це не відповідна поведінка, і пообіцяв, що ми не побачимо цього знову", - підкреслив Брайденстайн.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, підприємець Ілон Маск викурив запропоновану йому сигарету з марихуаною під час інтерв'ю.

А також розповідали про те, що Ілон Маск заявив, що електрокарами Tesla можна буде управляти за допомогою телефону.

За словами Маска, автомобіль буде слідувати за вами "як домашня тварина", якщо ви утримуєте кнопку виклику в додатку Tesla.

Відео: РБК-Україна