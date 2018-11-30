"Не увидите это снова": Илон Маск пообещал не употреблять наркотики на публике

Коллаж РБК-Украина

Такое обещание изобретатель дал главе NASA

Основатель американской компании Tesla Илон Маск, который употреблял марихуану во время интервью, пообещал главе NASA, что больше так делать не будет. Об этом сообщает издание The atlantic.

Глава NASA Джим Брайденстайн побеседовал с Илоном Маском и высказал ему свое мнение о том, что главе организации, которая намерена запускать американских астронавтов, не к лицу подобное поведение.

"Это не придает доверия, и руководителям таких компаний надо иметь в виду, чего нельзя делать, если вы возглавляете организацию, которая намерена запускать американских астронавтов", - сообщил глава NASA на встрече с журналистами.

В ответ на это Илон Маск, по словам Брайденстайна, пообещал, что больше не будет показываться на публике ни с марихуаной, ни даже с алкоголем.

"У нас было много разговоров. Маск также уверен в безопасности, как и все, и он понимает, что это не соответствующее поведение, и пообещал, что мы не увидим этого снова", - подчеркнул Брайденстайн.

Напомним, ранее мы писали о том, предприниматель Илон Маск выкурил предложенную ему сигарету с марихуаной во время интервью.

А также рассказывали о том, что Илон Маск заявил, что электрокарами Tesla можно будет управлять с помощью телефона.

По словам Маска, автомобиль будет следовать за вами "как домашнее животное", если вы удерживаете кнопку вызова в приложении Tesla.

Видео: РБК-Украина