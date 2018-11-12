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"Не займайтеся самолікуванням": у МОЗ нагадали про правильний прийом антибіотиків

STYLERЖиття    12.11.2018 - 12:35
"Не займайтеся самолікуванням": у МОЗ нагадали про правильний прийом антибіотиків
Фото: Колаж РБК-Україна

Експерти радять приймати ліки тільки за призначенням лікаря

Фахівці з Міністерства охорони здоров'я України розповіли, до яких наслідків може призвести стійкість до антибіотиків, а також нагадали про правильний прийом ліків. Про це повідомляється на офіційній сторінці МОЗ у Facebook.

"Як часто ви призначали собі антибіотики, коли "щось довго хворіли на грип? Ви не тільки неефективно лікувалися (антибіотики діють на бактерії, а грип викликають віруси), але і збільшували ризик того, що антибіотики перестануть допомагати, коли це насправді буде потрібно", - зазначено в повідомленні.

За словами медиків, стійкість до антибіотиків розвивається, коли в результаті застосування антибіотиків бактерія стає нечутливою до них. В результаті люди помирають від пневмонії, туберкульозу та інших хвороб, викликаних бактеріями, які не реагують на антибіотики.

Щоб мінімізувати ризики експерти рекомендують не займатися самолікуванням, а також не припиняти лікування до закінчення курсу, навіть якщо стало значно краще.

Також не рекомендується використовувати ліки, які залишилися після курсу прийому і ділитися таблетками з ким-небудь з близьких і знайомих людей. А щоб попередити небажані інфекції - регулярно мийте руки, уникайте контакту з хворими людьми і вчасно робіть щеплення.

"Навіть у разі розробки нових препаратів, серйозна загроза антибіотикорезистентності залишиться, якщо не зміниться поведінка кожного з нас", - зазначено в повідомленні.

&quot;Не займайтеся самолікуванням&quot;: у МОЗ нагадали про правильний прийом антибіотиків

Сріншот поста: (facebook.com/moz.ukr)

Нагадаємо, що темпи поширення захворюваності на кір в Україні можуть досягти і перевищити найгірший показник захворюваності, який був зафіксований в Україні в 2006 році.

Ми писали, що в Києві за тиждень на грип та ГРВІ захворіли більше 11 тисяч чоловік.

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