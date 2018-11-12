"Не занимайтесь самолечением": в МОЗ напомнили о правильном приеме антибиотиков

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Эксперты советуют принимать лекарства только по назначению врача

Специалисты из Министерства охраны здоровья Украины рассказали, к каким последствиям может привести устойчивость к антибиотикам, а также напомнили о правильном приеме лекарств. Об этом сообщается на официальной странице МОЗ в Facebook.

"Как часто вы назначали себе антибиотики, когда "что-то долго" болели гриппом? Вы не только неэффективно лечились (антибиотики действуют на бактерии, а грипп вызывают вирусы), но и увеличивали риск того, что антибиотики перестанут помогать, когда это действительно потребуется", - указано в сообщении.

По словам медиков, устойчивость к антибиотикам развивается, когда в результате применения антибиотиков бактерия становится к ним нечувствительной. В результате люди умирают от пневмонии, туберкулеза и прочих болезней, вызванных бактериями, которые не реагируют на антибиотики.

Чтобы минимизировать риски эксперты рекомендуют не заниматься самолечением, а также не прекращать лечения до окончания курса, даже если стало значительно лучше.

Также не рекомендуется использовать лекарства, которые остались после курса приема и делиться таблетками с кем-либо из близких и знакомых людей. А чтобы предупредить нежелательные инфекции - регулярно мойте руки, избегайте контакта с больными людьми и вовремя делайте прививки.

"Даже в случае разработки новых препаратов, серьезная угроза антибиотикорезистентности останется, если не изменится поведение каждого из нас", - указано в посте.

Сриншот поста: (facebook.com/moz.ukr)

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