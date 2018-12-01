"Не заводиться": експрес "Укрзалізниці" до Борисполя зламався

Фото: запуск швидкісного експреса (facebook.com.Ukrzaliznytsia)

Поїзд зламався на наступний день після відкриття

У суботу, 1 грудня, запущений "Укрзалізницею" поїзд за маршрутом Киев-аеропорт Бориспіль зламався і перестав заводитися. Про це повідомляє "Громадське".

"Експрес Київ-Бориспіль зламався на наступний день після запуску – за словами водія, виникла проблема з двигуном поїзда. Не заводиться. Пасажири, які запізнюються на свої рейси, з нього зійшли", - йдеться в повідомленні.

Більше того, журналісти опублікували знімок, як поїзд зупинився. З нього вийшли відразу двоє пасажирів з речами і попрямували в сторону дороги.

Експрес Київ-Бориспіль зламався на другий день після запуску — за словами водія, виникла проблема із двигуном поїзд не заводитися Пасажири, які спізнюються на свої рейсі, зійшли з потяга pic.twitter.com/VsBG0ZOmKQ — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 1 грудня 2018 р.

Відео: потяг "Укрзалізниці" зупинився на наступний день після запуску (twitter.com/HromadskeUA)

Нагадаємо, "Укрзалізниця" 30 листопада запустила перший рейс швидкісного експреса повідомленням Київ - Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Про це заявив президент України Петро Порошенко під час урочистого запуску швидкісного експресу.

Раніше анонсувався запуск швидкісного експресу.

Загальна вартість проекту - 480 млн гривень. Для його реалізації довелося, зокрема, добудувати близько 4 км шляху, побудувати залізничну естакаду довжиною 272 м над трасою M03 Київ-Харків. Також побудували дві пасажирські платформи з павільйонами поблизу аеропорту і критий пішохідний перехід від платформи до терміналу D аеропорту.