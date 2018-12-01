"Не заводится": экспресс "Укрзализныци" к Борисполю сломался

Фото: запуск скоростного экспресса (facebook.com.Ukrzaliznytsia)

Поезд сломался на следующий день после открытия

В субботу, 1 декабря, запущенный "Укрзализныцей" поезд по рейсу Киев-аэропорт Борисполь сломался и перестал заводиться. Об этом сообщает "Громадське".

"Экспресс Киев-Борисполь сломался на следующий день после запуска – по словам водителя, возникла проблема с двигателем поезда. Не заводится. Пассажиры, которые опаздывают на свои рейсы, с него сошли", - говорится в сообщении.

Более того, журналисты опубликовали снимок, как поезд остановился. Из него вышли сразу двое пассажиров с вещами и направились в сторону дороги.

Експрес Київ-Бориспіль зламався на другий день після запуску — за словами водія, виникла проблема із двигуном поїзд не заводиться Пасажири, які спізнюються на свої рейси, зійшли з потяга pic.twitter.com/VsBG0ZOmKQ — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 1 декабря 2018 г.

Видео: поезд "Укрзализныци" остановился на следующий день после запуска (twitter.com/HromadskeUA)

Напомним, "Укрзализныця" 30 ноября запустила первый рейс скоростного экспресса сообщением Киев - Международный аэропорт "Борисполь". Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время торжественного запуска скоростного экспресса.

Ранее анонсировался запуск скоростного экспресса.

Общая стоимость проекта - 480 млн гривен. Для его реализации пришлось, в частности, достроить около 4 км пути, построить железнодорожную эстакаду длиной 272 м над трассой M03 Киев-Харьков. Также построили две пассажирские платформы с павильонами вблизи аэропорта и крытый пешеходный переход от платформ до терминала D аэропорта.