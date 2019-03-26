ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Неадекватний охоронець київського супермаркету погрожував жінці розправою

STYLERЖиття    26.03.2019 - 16:16
Неадекватний охоронець київського супермаркету погрожував жінці розправою
Фото: (колаж РБК-Україна)

У супермаркеті "Велика Кишеня" покупниця натрапила на грубе поводження персоналу

Навколо відомого супермаркету "Велика Кишеня", який розташований у Києві на проспекті Леся Курбаса, розгорівся неабиякий скандал. Покупницю погрожували побити, про що вона повідомила у Facebook-групі "Борщагівка".

Наголошується, що 66-річна Антоніна Смолій пробивала товар на касі самообслуговування, де можна розплатитися тільки карткою. Після оплати апарат не видав жінці чек, однак банк надіслав повідомлення про списання коштів.

Тоді жінка відправилася додому, але охоронець вказав, що каса не видала чек, а тому вона не оплатила товар на суму 374,63 грн. Смс банку і підтвердження операторами банку в телефонному режимі, що кошти списано, персонал не переконали.

Крім того, охоронці відмовилися випускати її на вулицю та заблокували вихід, а один з них навіть почав погрожувати фізичною розправою. Так протримали 2 години. Після на підмогу прийшла змінний черговий менеджер, якій вдалося докопатися до суті.

Далі Смолій видали чек і відпустили, залишивши неприємний осад на душі. Вибачення за свої помилки вони не попросили, тому Смолій звернулася до керуючої супермаркету, яка обіцяла розібратися з діями співробітників.

Неадекватний охоронець київського супермаркету погрожував жінці розправоюОхоронець київського супермаркету погрожував побити покупницю: (фото: facebook.com/Борщаговка)

Нагадаємо, що під Дніпром охоронці пограбували 9-річну дівчинку. Вони скоїли злочин на службовому автомобілі "Дачіа" з жовтими проблисковими маячками та написом "Охорона".

Раніше у центрі Києва жебрак побив спостерігачку ОБСЄ. Відзначається, що жінку на вуличній сходах став переслідувати невідомий чоловік. Він почав випрошувати у неї гроші. Спостерігачка ОСБЄ пробувала відвадити волоцюгу, але той раптом завдав їй кілька ударів.

Чоловік отримав 1,5 року в'язниці за побиття курсанта академії внутрішніх справ Скористався кастетом: в Бердичеві школяра відправили до реанімації
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України побиття
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся