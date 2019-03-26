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Неадекватный охранник киевского супермаркета угрожал покупательнице расправой

STYLERЖизнь    26.03.2019 - 16:16
Неадекватный охранник киевского супермаркета угрожал покупательнице расправой
Фото: (коллаж РБК-Украина)

В супермаркете "Велика Кишеня" покупательница наткнулась на грубое обращение персонала

Вокруг известного супермаркета "Велика Кишеня", который расположен в Киеве на проспекте Леся Курбаса, разгорелся нешуточный скандал. Покупательницу грозились избить, о чем она сообщила в Facebook-группе "Борщаговка".

Отмечается, что 66-летняя Антонина Смолий пробивала товар на кассе самообслуживания, где можно расплатиться только картой. После оплаты аппарат не выдал женщине чек, однако банк прислал сообщение о списании средств.

Тогда женщина отправилась домой, но охранник указал, что касса не выдала чек, а потому она не оплатила товар на сумму 374,63 грн. Смс банка и подтверждения операторами банка в телефонном режиме, что средства списаны, персонал не убедили.

Кроме того, охранники отказались выпускать ее на улицу и заблокировали выход, а один из них даже начал угрожать физической расправой. Так женщину продержали 2 часа. После на подмогу пришла сменный дежурный менеджер, которой удалось докопаться до сути.

Далее Смолий выдали чек и отпустили, оставив неприятный осадок у потерпевшей. Прощения за свои ошибки они не попросили, потому женщина обратилась к управляющей супермаркета, которая обещала разобраться с действиями сотрудников.

Неадекватный охранник киевского супермаркета угрожал покупательнице расправойОхранник киевского супермаркета грозился избить покупательницу: (фото: facebook.com/Борщаговка)

Напомним, что под Днепром охранники ограбили 9-летнюю девочку. Они совершили преступление на служебном автомобиле "Дачиа" с желтыми проблесковыми маячками и надписью "Охрана".

Ранее в центре Киева попрошайка избил наблюдательницу ОБСЕ. Отмечается, что женщину на уличной лестнице стал преследовать неизвестный мужчина. Он принялся выпрашивать у нее деньги. Наблюдательница ОСБЕ пробовала отвадить бродягу, но тот вдруг нанес ей несколько ударов.

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