Неадекватний охоронець київського супермаркету погрожував жінці розправою

Навколо відомого супермаркету "Велика Кишеня", який розташований у Києві на проспекті Леся Курбаса, розгорівся неабиякий скандал. Покупницю погрожували побити, про що вона повідомила у Facebook-групі "Борщагівка".

Наголошується, що 66-річна Антоніна Смолій пробивала товар на касі самообслуговування, де можна розплатитися тільки карткою. Після оплати апарат не видав жінці чек, однак банк надіслав повідомлення про списання коштів.

Тоді жінка відправилася додому, але охоронець вказав, що каса не видала чек, а тому вона не оплатила товар на суму 374,63 грн. Смс банку і підтвердження операторами банку в телефонному режимі, що кошти списано, персонал не переконали.

Крім того, охоронці відмовилися випускати її на вулицю та заблокували вихід, а один з них навіть почав погрожувати фізичною розправою. Так протримали 2 години. Після на підмогу прийшла змінний черговий менеджер, якій вдалося докопатися до суті.

Далі Смолій видали чек і відпустили, залишивши неприємний осад на душі. Вибачення за свої помилки вони не попросили, тому Смолій звернулася до керуючої супермаркету, яка обіцяла розібратися з діями співробітників.

Охоронець київського супермаркету погрожував побити покупницю: (фото: facebook.com/Борщаговка)

Нагадаємо, що під Дніпром охоронці пограбували 9-річну дівчинку. Вони скоїли злочин на службовому автомобілі "Дачіа" з жовтими проблисковими маячками та написом "Охорона".

Раніше у центрі Києва жебрак побив спостерігачку ОБСЄ. Відзначається, що жінку на вуличній сходах став переслідувати невідомий чоловік. Він почав випрошувати у неї гроші. Спостерігачка ОСБЄ пробувала відвадити волоцюгу, але той раптом завдав їй кілька ударів.