ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У небі над Одесою зафіксували унікальне явище (фото)

STYLERЖиття    07.06.2020 - 16:25
У небі над Одесою зафіксували унікальне явище (фото)
Місячне гало (ілюстративне фото: pixabay.com)

Над Одесою на фото потрапило незвичайне природне явище

У небі над Одесою в ніч на 7 червня було зафіксовано дивовижне природне явище. У нічному небі помітили особливо сильне місячне гало. Знімок унікального явища очевидці відправили в місцеве співтовариство в Telegram.

Як повідомляється на каналі "Одеса INFO", яскраве оптичне явище в Одесі буває досить рідко.

"Гало над Одесою — це дуже рідкісне явище", — підписав фото автор публікації.

У небі над Одесою зафіксували унікальне явище (фото)

Над Одесою зафіксували яскраве місячне гало (фото: Одеса INFO)

На знімку чітко видно "веселку" навколо Місяця, яка характеризує більшість типів гало.

Існує безліч типів гало і викликані вони переважно крижаними кристалами в перистих хмарах у верхніх шарах тропосфери на висоті 5-10 км.

В Україні гало можна спостерігати 70-120 раз в рік, але переважно у вигляді малопомітного явища. Яскраве і добре помітне гало з'являється 10-20 разів на рік. Поява гало часто свідчить про зміни в погоді.

Нагадаємо, раніше ми писали, що до Землі наближається небезпечний астероїд.

Також ми повідомляли про те, що вчені зробили сенсаційну заяву про паралельні Всесвіти.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Киселева Анна

Теги Новини України природаЛуна
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся