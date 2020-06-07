У небі над Одесою зафіксували унікальне явище (фото)

Місячне гало (ілюстративне фото: pixabay.com)

Над Одесою на фото потрапило незвичайне природне явище

У небі над Одесою в ніч на 7 червня було зафіксовано дивовижне природне явище. У нічному небі помітили особливо сильне місячне гало. Знімок унікального явища очевидці відправили в місцеве співтовариство в Telegram.

Як повідомляється на каналі "Одеса INFO", яскраве оптичне явище в Одесі буває досить рідко.

"Гало над Одесою — це дуже рідкісне явище", — підписав фото автор публікації.

Над Одесою зафіксували яскраве місячне гало (фото: Одеса INFO)

На знімку чітко видно "веселку" навколо Місяця, яка характеризує більшість типів гало.

Існує безліч типів гало і викликані вони переважно крижаними кристалами в перистих хмарах у верхніх шарах тропосфери на висоті 5-10 км.

В Україні гало можна спостерігати 70-120 раз в рік, але переважно у вигляді малопомітного явища. Яскраве і добре помітне гало з'являється 10-20 разів на рік. Поява гало часто свідчить про зміни в погоді.

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Автор: Киселева Анна