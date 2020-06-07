ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В небе над Одессой зафиксировали уникальное явление (фото)

STYLERЖизнь    07.06.2020 - 16:25
В небе над Одессой зафиксировали уникальное явление (фото)
Лунное гало (иллюстративное фото: pixabay.com)

Над Одессой на фото попало необычное природное явление

В небе над Одессой в ночь на 7 июня было зафиксировано удивительное природное явление. В ночном небе заметили особенно сильное лунное гало. Снимок уникального явления очевидцы отправили в местное сообщество в Telegram.

Как сообщается на канале "Одесса INFO", яркое оптическое явление в Одессе бывает достаточно редко.

"Гало над Одессой — это очень редкое явление", — подписал фото автор публикации.

В небе над Одессой зафиксировали уникальное явление (фото)

Над Одессой зафиксировали яркое лунное гало (фото: Одесса INFO)

На снимке отчетливо видна "радуга" вокруг Луны, которая характеризует большинство типов гало.

Существует множество типов гало и вызваны они преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5—10 км.

В Украине гало можно наблюдать 70-120 раз в год, но преимущественно в виде малозаметного явления. Яркое и хорошо заметное гало появляется 10-20 раз в год. Появление гало часто свидетельствует об изменениях в погоде.

Напомним, ранее мы писали, что к Земле приближается опасный астероид.

Также мы сообщали о том, что ученые сделали сенсационное заявление о параллельных Вселенных.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Киселева Анна

Теги Новости Украины природаЛуна
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь