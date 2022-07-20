Дефіцит цього вітаміну може привести вас до онкології

Деякі дослідження вчених показали, що дефіцит одного вітаміну з більшою ймовірністю призведе до розвитку і поширення раку.

Йдеться про вітамін D. Про його вплив на організм повідомили в статті видання Express.

Рак виникає, коли організм втрачає контроль над клітинами тіла, які діляться і розмножуються з запаморочливою швидкістю.

Деякі вітаміни продемонстрували здатність знижувати інвазивність пухлини і схильність до метастазування, тим самим знижуючи ризик смертності. Дефіцит вітаміну D в три рази частіше зустрічається у пацієнтів із запущеним раком.

Зростання клітин необхідно регулювати для правильного функціонування органів, і будь-яке втручання в цю регуляцію може призвести до раку.

Що виявили в дослідженнях

В ході ранніх досліджень вчені виявили, що більше трьох чвертей людей з різними видами раку мають низький рівень вітаміну D на пізніх стадіях раку.

Це поживна речовина міститься в деяких продуктах, таких як жирна риба, молоко і збагачені злаки, але її також можна отримати під впливом сонячного світла.

Існують суперечливі дані про зв'язок між низьким рівнем вітаміну D і ризиком розвитку раку.

Дефіцит вітаміну D пов'язують з онкологією (фото: express.co.uk)

Хоча деякі дослідження пов'язують дефіцит з прогресуванням раку, інші не знайшли жодних доказів цього.

Ранні лабораторні дослідження показали, що ця поживна речовина володіє протипухлинними властивостями, які вона надає, регулюючи гени, що беруть участь в розмноженні і поширенні ракових клітин.

У дослідженні, проведеному на початку 2011 року, дослідники, які вивчали 160 чоловіків і жінок, хворих на рак, оцінювали рівень вітаміну D в їх зразках крові.

Найбільш частими діагнозами були рак молочної залози, простати, легенів, щитовидної залози.

Серед вибірки 42% мали дефіцит вітаміну D.

Подальші дослідження показали, що дефіцит вітаміну D може сприяти прогресуванню та метастазуванню раку молочної залози. Тим не менш, Cancer Research UK зазначає, що недостатньо переконливих доказів, щоб пов'язати низький рівень вітаміну D з раком.

"Але дефіцит вітамінів може викликати інші проблеми зі здоров'ям, в тому числі рахіт у дітей і проблеми з кістками у дорослих", - повідомляють вчені.