Недостаток этого витамина может привести вас к онкологии

Некоторые исследования ученых показали, что дефицит одного витамина с большей вероятностью приведет к развитию и распространению рака.

Речь идет о витамине D. О его влиянии на организм сообщили в статье издания Express.

Рак возникает, когда организм теряет контроль над клетками тела, которые делятся и размножаются с головокружительной скоростью.

Некоторые витамины продемонстрировали способность снижать инвазивность опухоли и склонность к метастазированию, тем самым снижая риск смертности. Дефицит витамина D в три раза чаще встречается у пациентов с запущенным раком.

Рост клеток необходимо регулировать для правильного функционирования органов, и любое вмешательство в эту регуляцию может привести к раку.

Что обнаружили в исследованиях

В ходе ранних исследований ученые обнаружили, что более трех четвертей людей с различными видами рака имеют низкий уровень витамина D на поздних стадиях рака.

Это питательное вещество содержится в некоторых продуктах, таких как жирная рыба, молоко и обогащенные злаки, но его также можно получить под воздействием солнечного света.

Существуют противоречивые данные о связи между низким уровнем витамина D и риском развития рака.

Дефицит витамина D связывают с онкологией (фото: express.co.uk)

В то время как некоторые исследования связывают дефицит с прогрессированием рака, другие не нашли никаких доказательств этого.

Ранние лабораторные исследования показали, что это питательное вещество обладает противоопухолевыми свойствами, которые оно придает, регулируя гены, участвующие в размножении и распространении раковых клеток.

В исследовании, проведенном в начале 2011 года, исследователи, изучавшие 160 мужчин и женщин, больных раком, оценивали уровень витамина D в их образцах крови.

Наиболее частыми диагнозами были рак молочной железы, простаты, легких, щитовидной железы.

Среди выборки 42% имели дефицит витамина D.

Дальнейшие исследования показали, что дефицит витамина D может способствовать прогрессированию и метастазированию рака молочной железы. Тем не менее, Cancer Research UK отмечает, что недостаточно убедительных доказательств, чтобы связать низкий уровень витамина D с раком.

"Но дефицит витаминов может вызвать другие проблемы со здоровьем, в том числе рахит у детей и проблемы с костями у взрослых", - сообщают ученые.