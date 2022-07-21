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Невідомі запустили фейк про Зеленського на радіо Мелодія FM: деталі

Сепаратисти вклинились у ефір Мелодія FM (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Зловмисники зламали радіо Мелодія FM і кілька разів крутнули повідомлення, що Володимир Зеленський перебуває у реанімації.

Інцидент трапився під час обіднього ефіру 21 липня.

Що трапилося

Під час ефіру об 13:00, коли на радіо повинні були звучати українські новини, у трансляцію "вклинився" роботизований голос, який кілька разів поспіль заявив, що "Володимир Зеленський перебуває у реанімації у тяжкому стані".

"Тимчасово обов'язки президента України виконує голова Верховної Ради Руслан Стефанчук", - додав голос.

Через кілька секунд диверсію вдалося присікти.

Працівники радіостанції проводять розслідування щодо того, як таке трапилося і хто здійснив диверсію. Але вже відомо, що це справа рук російських пропагандистів і їхніх посіпак.

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Додамо, що Володимир Зеленський абсолютно здоровий і продовжує сумлінно й ефективно виконувати покладені на нього обов'язки.

Що відомо про Мелодія FM

Ця радіостанція веде мовлення у всіх найбільших містах України. В ефірі звучать пісні 1990-х-2000-х років, а також сучасна українська музика.

Мелодія FM входить до радіохолдингу ТАВР Медіа, куди до повномасштабного вторгнення РФ до України також входило "Русское радио Україна". У березні замість "Русского радио Україна" було запущено "Радіо Байрактар".

До речі, якраз днями Зеленський попереджав українців про вкиди з Росії та навіть назвав їхню причину.

Раніше ми писали, що колишній продюсер Юрій Бардаш назвав українських співаків нацистами.

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