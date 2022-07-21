Неизвестные запустили фейк о Зеленском на радио Мелодия FM: детали

Злоумышленники взломали радио Мелодия FM и несколько раз крутнули сообщение, что Владимир Зеленский находится в реанимации.
Инцидент произошел во время обеденного эфира 21 июля.
Во время эфира в 13:00, когда на радио должны были звучать украинские новости, в трансляцию "вклинился" роботизированный голос, который несколько раз заявил, что "Владимир Зеленский находится в реанимации в тяжелом состоянии".
"Временно обязанности президента Украины исполняет глава Верховной Рады Руслан Стефанчук", - добавил голос.
Через несколько секунд диверсию удалось пресечь.
Работники радиостанции проводят расследование относительно того, как такое случилось и кто совершил диверсию. Но уже известно, что это дело рук российских пропагандистов и их прихвостней.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как Россия создает фейки о войне в Украине: пример из Мариуполя
Добавим, что Владимир Зеленский абсолютно здоров и продолжает добросовестно и эффективно выполнять возложенные на него обязанности.
Эта радиостанция вещает во всех крупнейших городах Украины. В эфире звучат песни 1990-х-2000-х годов, а также современная украинская музыка.
Мелодия FM входит в радиохолдинг ТАВР Медиа, куда до полномасштабного вторжения РФ в Украину также входило "Русское радио Украина". В марте вместо "Русского радио Украина" было запущено "Радио Байрактар".
Кстати, как раз на днях Зеленский предупреждал украинцев о вбросах из России и даже назвал их причину.
Ранее мы писали, что бывший продюсер Юрий Бардаш назвал украинских певцов нацистами.