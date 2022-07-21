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Неизвестные запустили фейк о Зеленском на радио Мелодия FM: детали

Сепаратисты вклинились в эфир Мелодия FM (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Злоумышленники взломали радио Мелодия FM и несколько раз крутнули сообщение, что Владимир Зеленский находится в реанимации.

Инцидент произошел во время обеденного эфира 21 июля.

Что произошло

Во время эфира в 13:00, когда на радио должны были звучать украинские новости, в трансляцию "вклинился" роботизированный голос, который несколько раз заявил, что "Владимир Зеленский находится в реанимации в тяжелом состоянии".

"Временно обязанности президента Украины исполняет глава Верховной Рады Руслан Стефанчук", - добавил голос.

Через несколько секунд диверсию удалось пресечь.

Работники радиостанции проводят расследование относительно того, как такое случилось и кто совершил диверсию. Но уже известно, что это дело рук российских пропагандистов и их прихвостней.

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Добавим, что Владимир Зеленский абсолютно здоров и продолжает добросовестно и эффективно выполнять возложенные на него обязанности.

Что известно о Мелодия FM

Эта радиостанция вещает во всех крупнейших городах Украины. В эфире звучат песни 1990-х-2000-х годов, а также современная украинская музыка.

Мелодия FM входит в радиохолдинг ТАВР Медиа, куда до полномасштабного вторжения РФ в Украину также входило "Русское радио Украина". В марте вместо "Русского радио Украина" было запущено "Радио Байрактар".

Кстати, как раз на днях Зеленский предупреждал украинцев о вбросах из России и даже назвал их причину.

Ранее мы писали, что бывший продюсер Юрий Бардаш назвал украинских певцов нацистами.

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