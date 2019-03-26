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Нікому лікувати дітей: під Полтавою розгорівся гучний скандал

STYLERЖиття    26.03.2019 - 16:48
Нікому лікувати дітей: під Полтавою розгорівся гучний скандал
Фото: Діти можуть лишитись без допомоги (колаж РБК-Україна)

На Полтавщині діти залишилися без державних лікарів-офтальмологів

Всі дитячі лікарні міста Кременчук на Полтавщині залишилися без лікарів-офтальмологів. Як повідомляють місцеві видання, у місті вже немає жодного лікаря, який би працював за цією спеціальністю.

Щоб лікувати дітей у офтальмолога, тепер мешканцям міста Кременчук потрібно звертатися до приватних клінік. Там дитячі офтальмологи ще залишилися, проте багатьом місцевим таке лікування не по кишені, адже за один прийом доведеться сплатити як мінімум 300 гривень.

Раніше лікуватися у офтальмолога у Кременчуці можна було безкоштовно, доки працювали лікарі, повідомляє сайт Ukr Press.

"Влада Кременчука, мабуть, трішки не розуміють серйозність та патовість ситуації, але лікарів офтальмологів у місті більше не має. Офтальмологічне відділення без лікарів відповідної кваліфікації працювати не буде", - пишуть на сайті. Тим часом директор дитячої лікарні Лариса Носенко тільки розводить руками.

Нікому лікувати дітей: під Полтавою розгорівся гучний скандалФото: Директор дитячої лікарні Лариса Носенко (ukrpress.info)

Мешканцям міста Кременчука  вже пропонують звертатись до приватних клінік, або ж взагалі їхати до області - в Полтаву.

Як повідомляє видання, єдиний офтальмолог, що був у місті, звільнився. Журналістам повідомили, що лікар, який працював у відділенні одного з районів міста, нібито мав конфлікти з директором медичного закладу та на робочому місці брав з пацієнтів кошти за прийом, а з “вищими” не ділився. Журналісти допускають, що саме це могло стати причиною його звільнення "за сімейними обставинами". Втім, ця інформація поки залишається непідтвердженою.

У міській владі знають про цю ситуацію, але поки виходу ніякого поки що не придумали, пише ЗМІ.

Нагадаємо, раніше назвали причину масового отруєння дітей в одній із шкіл міста Дніпро.

Крім того, гучний скандал із можливим закриттям лікарні у Дніпрі отримав розв'язку. Там лікарі однієї з крупних лікарень міста виходили на мітинг, щоб захистити свої права і домогтися того, щоб медзаклад не закрили.

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