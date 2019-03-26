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Некому лечить детей: под Полтавой разгорелся громкий скандал

STYLERЖизнь    26.03.2019 - 16:48
Некому лечить детей: под Полтавой разгорелся громкий скандал
Фото: Дети могут остаться без помощи (коллаж РБК-Украина)

На Полтавщине дети остались без государственных врачей-офтальмологов

Все детские больницы города Кременчуг на Полтавщине остались без врачей-офтальмологов. Как сообщают местные издания, в городе уже нет ни одного врача, который бы работал по этой специальности.

Чтобы лечить детей у офтальмолога, теперь жителям города Кременчуг нужно обращаться в частные клиники. Там детские офтальмологи еще остались, однако многим местным такое лечение не по карману, ведь за один прием придется заплатить как минимум 300 гривен.

Раньше лечиться у офтальмолога в Кременчуге можно было бесплатно, пока работали врачи, сообщает сайт Rus Press.

"Власти Кременчуга, видимо, немного не понимают серьезность и патовость ситуации, но врачей офтальмологов в городе больше нет. Офтальмологическое отделение без врачей соответствующей квалификации работать не будет", - пишут на сайте. Тем временем директор детской больницы Лариса Носенко только разводит руками.

Некому лечить детей: под Полтавой разгорелся громкий скандалФото: Директор детской больницы Лариса Носенко (ukrpress.info)

Жителям города Кременчуга уже предлагают обращаться в частные клиники, или же вообще ехать в область - в Полтаву.

Как сообщает издание, единственный офтальмолог, который был в городе, уволился. Журналистам сообщили, что врач, который работал в отделении одного из районов города, якобы имел конфликты с директором медицинского учреждения и на рабочем месте брал с пациентов деньги за прием, а с “высшими” не делился. Журналисты допускают, что именно это могло стать причиной его увольнения "по семейным обстоятельствам". Впрочем, эта информация пока остается неподтвержденной.

В городской власти знают об этой ситуации, но пока выхода никакого пока не придумали, пишет СМИ.

Напомним, ранее назвали причину массового отравления детей в одной из школ города Днепр.

Кроме того, громкий скандал с возможным закрытием больницы в Днепре получил развязку. Там врачи одной из крупных больниц города выходили на митинг, чтобы защитить свои права и добиться того, чтобы медучреждение не закрыли.

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