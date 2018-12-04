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"Нелегкий хрест": омбудсмен Денісова зомліла під час прямого ефіру

STYLERЖиття    04.12.2018 - 12:45

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова втратила свідомість у прямому ефірі "Свобода слова" під час виступу Петра Порошенка. Відповідне відео опубліковано в YouTube.

Інцидент стався, коли Порошенко розповідав про заходи щодо захисту суверенітету України. Після того як Людмилі Денисовій стало погано, її швидко вивели із залу для надання допомоги, а президент прокоментував те, що трапилося.

&quot;Нелегкий хрест&quot;: омбудсмен Денісова зомліла під час прямого ефіруСкріншот відео: YouTube/Телеканал ICTV)

На думку Петра Порошенка, така ситуація є наслідком напруженої роботи Уповноваженої, так як на ногах вона проводить практично по 20 годин на добу.

"Уявіть собі, з яким навантаженням зараз працює уповноважений з прав людини Людмила Денисова, яка працює по 20 годин на добу для того, щоб звільнити українських моряків. Мобілізує міжнародну підтримку, мобілізує уповноваженого з прав людини Російської Федерації, координацію робить адвокатів, залучає адвокатів зі складу кримських татар. Це дуже нелегкий хрест", — повідомив Порошенко.

Нагадаємо, що Денисова просить у ФСБ РФ дозволу відвідати українських моряків. Як наголошується, українським законодавством на омбудсмена покладається здійснення парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод громадян України, незалежно від їх місця перебування.

Ми писали, що омбудсмен розповіла про умови утримання українських моряків в СІЗО "Лефортово".

За словами Денисової, статус українських моряків як військовополонених не дозволяє обмінювати їх на злочинців.

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