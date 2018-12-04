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"Нелегкий крест": омбудсмен Денисова упала в обморок во время прямого эфира

STYLERЖизнь    04.12.2018 - 12:45

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова потеряла сознание в прямом эфире "Свобода слова" во время выступления Петра Порошенко. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Инцидент произошел, когда Порошенко рассказывал о мерах по защите суверенитета Украины. После того как Людмиле Денисовой стало плохо, ее быстро вывели из зала для оказания помощи, а президент прокомментировал случившееся.

&quot;Нелегкий крест&quot;: омбудсмен Денисова упала в обморок во время прямого эфираCкриншот видео: (YouTube/Телеканал ICTV)

По мнению Петра Порошенко, такая ситуация является следствием напряженной работы Уполномоченного, так как на ногах она проводит практически по 20 часов в сутки.

"Представьте себе, с какой нагрузкой сейчас работает уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, которая работает по 20 часов в сутки для того, чтобы освободить украинских моряков. Мобилизует международную поддержку, мобилизует уполномоченного по правам человека Российской Федерации, координацию делает адвокатов, привлекает адвокатов из состава крымских татар. Это очень нелегкий крест", — сообщил Порошенко.

Напомним, что Денисова просит у ФСБ РФ разрешения посетить украинских моряков. Как отмечается, украинским законодательством на омбудсмена возлагается осуществление парламентского контроля за соблюдением конституционных прав и свобод граждан Украины, независимо от их места пребывания.

Мы писали, что омбудсмен рассказала об условиях содержания украинских моряков в СИЗО "Лефортово".

По словам Денисовой, статус украинских моряков как военнопленных не позволяет обменивать их на преступников.

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