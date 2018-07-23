"Безглузда смерть": в Києві поліцейське авто впало в річку під час переслідування

Ілюстративне фото: РБК-Україна

Авто витягували рятувальники

У Києві в районі Петропавлівської Борщагівки авто патрульних поліцейських впало в річку під час переслідування правопорушника на мопеді. Про це повідомляється на сторінці видання dtp.kiev.ua у Facebook.

"Безглузда смерть" поліцейської машини: в Петропавлівській Борщагівці під Києвом. Внаслідок гонитви за мопедом автомобіль патрульної поліції злетів у річку Нивка", - написано в публікації.

Також говориться, що, за словами очевидців, під час переслідування порушник їхав на мопеді і попрямував по пішохідному мосту через річку, а машина поліції впала в річку.

Фото: поліцейське авто впало в річку (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Автомобіль поліцейських дістали з води. У одного з правоохоронців діагностували струс мозку", - додали в повідомленні.

Відео з місця події опублікував на своїй сторінці в Facebook користувач Микола Мельниченко:

Копи впали в річку Опубліковано Николаєм Мельниченком Неділя, 22 липня 2018 р.

Відео: поліцейське авто впало в річку (facebook.com/nicolacik)

Нагадаємо, у Чернівцях 58-річний чоловік за кермом вантажівки збив співробітника Державної служби України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпеки") і тягнув його по трасі за лобовим склом - на капоті. Інспектор прямо з капота викликав поліцію і просив зняти його з фури.

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