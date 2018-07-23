"Нелепая смерть": в Киеве полицейское авто упало в реку во время преследования

Иллюстративное фото: РБК-Украина

Авто вытаскивали спасатели

В Киеве в районе Петропавловской Борщаговки авто патрульных полицейских упало в реку во время преследования правонарушителя на мопеде. Об этом сообщается на странице издания dtp.kiev.ua в Facebook.

"Нелепая смерть" полицейской машины: в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Вследствие погони за мопедом автомобиль патрульной полиции слетел в реку Нивка", - написано в публикации.

Также говорится, что по словам очевидцев, во время преследования нарушитель ехал на мопеде и направился по пешеходному мосту через реку, а машина полиции упала в речку.

Фото: полицейское авто упало в речку (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Автомобиль полицейских достали из воды. У одного из правоохранителей диагностировали сотрясение мозга", - добавили в сообщении.

Видео с места происшествия опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Николай Мельниченко:

Копы упали в речку Опубліковано Николаєм Мельниченком Неділя, 22 липня 2018 р.

Видео: полицейское авто упало в речку (facebook.com/nicolacik)

Напомним, в Черновцах 58-летний мужчина за рулем грузовика сбил сотрудника Государственной службы Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезпеки") и тащил его по трассе за лобовым стеклом - на капоте. Инспектор прямо с капота вызвал полицию и просил снять его с фуры.

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