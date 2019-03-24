Столиця США - Англія: неосвіченість жителів Донецька вразила мережу

Рівень освіти в ДНР (колаж РБК-Україна)

Рівень освіти в ДНР залишає бажати кращого

Рівень освіти в ДНР, як показало опитування серед місцевого населення, практично дорівнює нулю. Блогер у лютому-березні 2019 року ставив перехожим на вулиці прості запитання, відповіді на які знає кожен школяр з середнім рівнем освіти. Шокуючі результати простого опитування блогер оформив в ролик, чим показав рівень освіти в ДНР.

Відеоряд серії блогів включав в себе наступні питання, за які опитуваним пропонували цукерки: "Як називається толиця США?", "Скільки в метрі міліметрів?", "Хто вбив Пушкіна?", "В якому році розпався СРСР?", "Хто жив раніше Сталін чи Ленін?", "Як розшифровується ООН?", "Які країни брали участь у Бородінській битві?". Опитування показало, що 10-15% населення всіляко відвертали обличчя і навіть не йшли на розмову і який-небудь контакт. На 5 з 5 питань відповіли лише 8% опитуваних, 70% відповідають, що СРСР розпався в 1993-1994 рр., Столиця США - Америка, Великобританія, Англія, 1м - 100 000 мм. Інші респонденти відповідали тільки з підказками і натяками.

Рівень освіти в ДНР – шокуючі результати простого опитування (відео: youtube.com)

Нагадаємо, що соціологи заміряли рівень культурного споживання серед українців. Половина дорослих жителів України (50%) упродовж останнього року відвідали щонайменше один культурний захід.

Раніше ми писали, що за даними опитування КМІС, більшість дорослих жителів України (60%) упродовж останнього року не прочитали жодної книги (електронної або друкованої) і не відвідували ані бібліотеку, ані книгарню.

Як повідомляло РБК-Україна, абсолютна більшість громадян України в грудні 2018 року не були членами жодного з громадських об'єднань. За даними опитування КМІС, членами профспілок є 4,8% респондентів, громадських організацій - 3,8%, релігійних об'єднань - 2,0%, політичних партій - 1,4%, наукових, освітніх об'єднань - 1,2%, творчих спілок - 0,9%.