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Необразованность поразила: шокирующий опрос населения в Донецке (видео)

STYLERЖизнь    24.03.2019 - 16:29
Необразованность поразила: шокирующий опрос населения в Донецке (видео)
Уровень образования в ДНР (коллаж РБК-Украина)

Уровень образования в ДНР оставляет желать лучшего

Уровень образования в ДНР, как показал опрос среди местного населения, практически равен нулю. Блогер в феврале-марте 2019 года задавал проходим на улице простые вопросы, ответы на которые знает каждый школьник со средним уровнем образования. Шокирующие результаты простого опроса блогер оформил в ролик, чем показал уровень образования в ДНР.

Видеоряд серии блогов включал в себя следующие вопросы, за которые опрашиваемым предлагали конфетки: "Как называется столица США?", "Сколько в метре миллиметров?", "Кто убил Пушкина?", "В каком году распался СССР?", "Кто жил раньше Сталин или Ленин?", "Как расшифровывается ООН?", "Какие страны участвовали в Бородинской битве?". Опрос показал, что 10-15% населения всячески отворачивали лица и даже не шли на разговор и какой-либо контакт. На 5 из 5 вопросов ответили только 8% опрашиваемых, 70% отвечают, что СССР распался в 1993-1994 гг., Столица США - Америка, Великобритания, Англия, в 1м - 100 000 мм. Остальные респонденты отвечали только с подсказками и намеками.

Уровень образования в ДНР – шокирующие результаты простого опроса (видео: youtube.com)

Напомним, что социологи замерили уровень культурного потребления среди украинцев.

Ранее мы писали, что уровень образования населения Украины удерживается за счет старшего поколения.

Также сообщалось, что Порошенко одобрил закон о развитии инклюзии на разных уровнях образования.

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