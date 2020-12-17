Незрозуміла жорстокість: український військовий загасив цигарку об тіло кішки

Український військовий з Рівного цинічно і жорстоко познущався над мертвою твариною. Він загасив цигарку об тіло мертвої кішки. Про це повідомляють у Telegram-каналі "Вартові еспрессо". У пабліці опубліковано відео, на якому присутня сцена особливої жорстокості.
За інформацією видання, військовий служить в 14-ій ОМБр. Йому 25 років, він з Рівного. Звуть військовослужбовця Олександр Головацький.
Водночас чоловік, який знімав знущання на відео, як видно з кадрів, теж загасив сигарету про тварину.
Обережно, відео 18+. Його можна переглянути за посиланням.
У коментарях до відеоролика українці приголомшені тим, що сталося. Вони не розуміють, звідки у 25-річного військового така жорстокість.
Як ми раніше писали, у Дніпрі натовп дітей накинувся на маленького цуценя і забив його до смерті палицями. Собакою на момент трагедії вже займалися волонтери і підшукували їй господарів, але не встигли.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Буковині троє молодих людей тримали над багаттям кішку заради відео.
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