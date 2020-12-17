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Необъяснимая жестокость: украинский военный потушил сигарету о тело кошки

Четверг 17 декабря 2020 09:37
Необъяснимая жестокость: украинский военный потушил сигарету о тело кошки
Военный надругался над мертвым животным (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинский военный из Ровно цинично и жестоко поиздевался над мертвым животным. Он потушил сигарету о тело мертвой кошки. Об этом сообщают в Telegram-канале "Вартові еспрессо". В паблике опубликовано видео, на котором присутствует сцена особой жестокости.

По информации издания, военный служит в 14-ой ОМБр. Ему 25 лет, он из Ровно. Зовут военнослужащего Александр Головацкий.

В то же время мужчина, который снимал издевательства на видео, как видно из кадров, тоже потушил сигарету о животное.

Осторожно, видео 18+. Его можно посмотреть по ссылке.

В комментариях к видеоролику украинцы потрясены произошедшим. Они не понимают, откуда у 25-летнего военного такая жестокость.

  • Тихий ужас. Как он психиатра прошел.
  • Ох и тварь !!! Не долго тебе ходить с целой головкой.
  • Чтоб с тобой сделали такое же, урод! Господи, как земля таких носит, зачем нужна эта нечесть?
  • Хворий ублюдок.
  • Подонок.

Как мы ранее писали, в Днепре толпа детей набросилась на маленького щенка и забила его до смерти палками. Собакой на момент трагедии уже занимались волонтеры и подыскивали ей хозяев, но не успели.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Буковине трое молодых людей держали над костром кошку ради видео.

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