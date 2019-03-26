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Негода лютує: українців жде справжня зима

STYLERЖиття    26.03.2019 - 06:15
Негода лютує: українців жде справжня зима
Погода в Україні 26 березня принесе мокрий сніг з дощем (фото: pixabay.com)

Погода в Україні у вівторок значно погіршиться

Погода в Україні у вівторок, 26 березня, буде по-справжньому зимовою. По всій території пройде дощ, а на значній території - зі снігом. До того ж дмутиме вітер - 7-12 метрів за секунду, а на Заході очікуються пориви від 15 до 20 метрів, передає Український гідрометцентр.

Денна температура коливатиметься в межах +4... +9 градусів, трохи тепліше буде в західних областях, а на Півдні - від +10 до +13 тепла.

В Києві вдень дощ зі снігом, термометри покажуть від +6 до +8 градусів. Вітер західний, 7-12 метрів за секунду.

Негода лютує: українців жде справжня зима

Погода в Україні 26 березня принесе мокрий сніг з дощем (фото: facebook.com/ukrgmc.official)

За православною традицією 26 березня вшановують пам'ять Никифора-сповідника, який жив в кінці першого тисячоліття нашої ери і прославився благочестивим життям і подвигами в ім'я віри.

Раніше в народі вірили, що тумани в цей день означають непогоже літо, а сонячний день передвіщає хороший врожай злакових. Північний вітер і перший грім цього дня були передвісниками затяжної весни та холодного літа.

Також вірили, що вода на Никифора-сповідника має цілющу силу, а тому, з її допомогою можна лікувати всілякі хвороби.

Раніше ми писали про те, що синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода цього тижня, і коли українцям слід чекати потепління.

А також повідомляли, що за словами метеоролога Вазіри Мартазінової, температура повітря в квітні та травні перевищить норму на 2-3 градуси.

В деяких областях України завтра буде дощ з мокрим снігом У Києві найближчими днями прогнозують мокрий сніг
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