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Непогода бушует: украинцев ждет настоящая зима

STYLERЖизнь    26.03.2019 - 06:15
Непогода бушует: украинцев ждет настоящая зима
Погода в Украине 26 марта принесет мокрый снег с дождем (фото: pixabay.com)

Погода в Украине во вторник значительно ухудшится (фото: pixabay.com)

Погода в Украине во вторник, 26 марта, будет по-настоящему зимней. По всей территории пройдет дождь, а на значительной территории - со снегом. К тому же будет задувать ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, а на Западе ожидаются порывы от 15 до 20 метров, передает Украинский гидрометцентр.

Дневная температура будет колебаться в пределах +4... +9 градусов, немного теплее будет в западных областях, а на Юге - от +10 до +13 тепла.

В Киеве днем дождь со снегом, термометры покажут от +6 до +8 градусов. Ветер западный, 7-12 метров за секунду.

Непогода бушует: украинцев ждет настоящая зима

Погода в Украине 26 марта принесет мокрый снег с дождем (фото: facebook.com/ukrgmc.official)

По православной традиции 26 марта чтят память Никифора-исповедника, который жил в конце первого тысячелетия нашей эры и прославился благочестивой жизнью и подвигами во имя веры.

Раньше в народе верили, что туманы в этот день означают ненастное лето, а солнечный день предвещает хороший урожай злаковых. Северный ветер и первый гром в этот день были предвестниками затяжной весны и холодного лета.

Также верили, что вода на Никифора-исповедника имеет целебную силу, а потому, с ее помощью можно лечить всевозможные болезни.

Ранее мы писали о том, что синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на этой неделе, и когда украинцам следует ждать потепления.

А также сообщали, что по словам метеоролога Вазиры Мартазиновой, температура воздуха в апреле и мае превысит норму на 2-3 градуса.

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