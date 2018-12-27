Такі непостійні традиції: як в Україні змінювалася дата Нового року

Ілюстративне фото: РБК-Україна

Українці раніше зустрічали новий рік навесні, а потім - восени

Ми звикли зустрічати новий календарний рік у ніч з 31 грудня на 1 січня. Але так було не завжди – Styler з'ясував, як змінювалася дата Нового року за всю історію України.

Новий рік для українців завжди був приурочений до дати, яка символізує закінчення старого періоду життя і початок нового. Наші предки завжди святкували Новий рік – хоча раніше свято виглядало трохи інакше – змінювалися дати, традиції і звичаї.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Новий рік наші предки зустрічали навесні

Як відомо, традицію святкувати Новий рік саме 1 січня ввів російський імператор Петро I ще в 1700 році. Це було пов'язано з бажанням наблизитися до європейських традицій і григоріанського календаря.

Хоча насправді історія свята розпочалася набагато раніше. Спочатку Новий рік відзначали весною - 1 березня. Це символізувало відродження природи і початок нових робіт на землі. Урочистим обідом зустрічали весну і прощалися з зимою.

Таку дату затвердили у часи Київської Русі після прийняття християнства. За релігійним вченням саме в перший день весни був створений світ.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

В часи козаччини була традиція "осіннього" Нового року

В XV столітті Новий рік перенесли на 1 вересня. Релігія пояснила це тим, що першу проповідь Ісус Христос прочитав саме на початку осіннього місяця. Тоді ж стали відзначати, як цивільний, так і церковний початок нового року.

Саме 1 вересня козаки проводили обряд постригу і перший раз саджали новобранців на коня.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Так було до календарної реформи Петра І - у 1700 році російський імператор переніс Новий рік на 1 січня. Він також привніс більшість новорічних традицій, яких ми дотримуємося донині – пишні святкування з прикрашеними ялинками, маскарадами, привітаннями та іншими атрибутами цього свята.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Києві на ВДНГ влаштують круту святкову ніч.

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