Погода на Новый год: синоптик уточнил прогноз на 31 декабря

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве 1 января 2019 года прогнозируют от -7 до -5 градусов с повышением температуры воздуха к утру -3...-2 градусов

Погода в новогоднюю ночь - с 31 декабря на 1 января 2019 года - будет сильно отличаться в разных частях Украины и будет весьма разнообразной. Об этом сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, передает Погода УНИАН.

Так, жителям западных регионов стоит готовиться к дождям в новогоднюю ночь, а температура воздуха будет выше 0 градусов.

На Севере ночью будет без осадков, температура составит от -8 до -3 градусов. Первое утро 2019-го припорошит мокрым снегом, который днем перейдет в дождь. Столбик термометра покажет от +2 до +3 градусов.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Согласно данным Укргидрометцентра, на Востоке новогодняя ночь пройдет без осадков. В ночное время температура воздуха составит от -9 до -4 градусов, а днем будет до -5 градусов.

"Что касается юга - ночью 1-6 градусов мороза, днем - около 0 градусов, без осадков", - рассказал Кульбида.

В столице в новогоднюю ночь прогнозируют от -7 до -5 градусов с повышением температуры воздуха к утру -3...-2 градусов. Осадки не ожидаются.

Утром 1 января 2019 года в Киеве пойдет мокрый снег, переходящий в дождь. Ожидается, что температура воздуха составит в дневное время до +3 градусов.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По словам эксперта, с 27 декабря по 1 января 2019-го в Украине будет незначительное колебание температурного режима. Также будут осадки в виде небольшого снега и мокрого снега с дождем.

Как сообщалось ранее, на 26 декабря синоптики прогнозируют небольшой снег в некоторых регионах Украины, местами налипание мокрого снега. Водителям автомобилей в этот день рекомендуется воздержаться от поездок на собственных авто, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники и не создавать пробок на дорогах.

Также мы писали о том, что в Украине до конца текущей недели продолжатся обильные снегопады, и в большинстве областей погода будет морозная.

Напомним, ранее народный синоптик Наталья Диденко сообщила, какой будет погода на новогодние праздники.

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Видео: РБК-Украина