Погода на Новий рік: синоптик уточнив прогноз на 31 грудня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві 1 січня 2019 року прогнозують від -7 до -5 градусів із підвищенням температури повітря до ранку -3...-2 градусів

Погода на новорічну ніч - з 31 грудня на 1 січня 2019 року - сильно відрізнятиметься в різних частинах України і буде дуже різноманітною. Про це повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда, передає Погода УНІАН.

Так, жителям західних регіонів варто готуватися до дощів на новорічну ніч, а температура повітря буде вище 0 градусів.

На Півночі вночі буде без опадів, температура становитиме від -8 до -3 градусів. Перший ранок 2019-го накриє мокрим снігом, який вдень перейде в дощ. Стовпчик термометра покаже від +2 до +3 градусів.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Згідно з даними Укргідрометцентру, на Сході новорічна ніч пройде без опадів. Вночі температура повітря складе від -9 до -4 градусів, а вдень до -5 градусів.

"Що стосується півдня - вночі 1-6 градусів морозу, вдень - близько 0 градусів, без опадів", - розповів Кульбіда.

У столиці на новорічну ніч прогнозують від -7 до -5 градусів із підвищенням температури повітря до ранку -3...-2 градусів. Опади не очікуються.

Вранці 1 січня 2019 року в Києві піде мокрий сніг, що перейде у дощ. Очікується, що температура повітря становитиме вдень до +3 градусів.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За словами експерта, з 27 грудня по 1 січня 2019-го в Україні буде незначне коливання температурного режиму. Також будуть опади у вигляді невеликого снігу і мокрого снігу з дощем.

Як повідомлялося раніше, на 26 грудня синоптики прогнозують невеликий сніг в деяких регіонах України, місцями налипання мокрого снігу. Водіям автомобілів у цей день рекомендується утриматися від поїздок на власних авто, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки і не створювати заторів на дорогах.

Також ми писали про те, що в Україні до кінця поточного тижня продовжаться рясні снігопади, і в більшості областей погода буде морозна.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Наталка Діденко сообщила якою буде погода на новорічні свята.

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Відео: РБК-Україна