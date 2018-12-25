"Солнце - на лето, зима - на мороз": прогноз погоды до конца недели

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во второй половине недели снегопады в Украине "разбавят" дожди

В Украине до конца текущей недели продолжатся обильные снегопады, и в большинстве областей погода будет морозная. Об этом сообщает сайт Погода УНИАН.

Кроме того, согласно народному прогнозу, ближайшие дни станут особенными - по ним можно будет предсказать погоду в следующие насколько месяцев.

Во вторник, 25 декабря, большую часть нашей станы припорошит снегом. В восточных областях температура воздуха в ночное время составит до -8 градусов.

25 декабря считается днем Спиридона Солнцеворота, так как солнце начинает поворачивать на лето, а зима - на холод. Начиная с этого дня помалу начинает прибавляться день и уменьшаться ночь. Говорят, что если на Спиридона светло, то Новый год будет морозным и ясным, а если облачно и деревья в инее - то будет также облачным, но теплым.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В среду, 26 декабря, продолжатся снегопады. Холоднее всего также будет в восточных регионах - столбик термометра покажет до -8 градусов, а на остальной территории страны будет около -6 градусов.

26 декабря считается днем Евстрата, Евгения. Бытует выражение, что какой Евстрат - такой январь. Существует поговорка, что если вечером в ясную погоду провода играют, как струны - на непогоду.

В четверг, 27 декабря, снегопады также продолжат покрывать большинство территории Украины. В ночное время темпераура составит от -10 градусов до +1 градуса. В западных областях днем будет до +3 градусов.

27 декабря также будет "вещий" день, посвященный Филимону. Считается, что какой будет Филимон - таким станет и февраль.

В пятницу, 28 декабря, к снегу добавится еще и дождь. Снова морозным "рекордсменом" станет Восток страны - ожидается в ночное время до -10 градусов, а на остальной территории страны - до -4 градусов.

28 декабря - после Филимона - идет Трифон, который расскажет, какой будет погода в первый весенний месяц - март.

Иллюстративное фото (РБК- Украина)

Выходные 29 и 30 декабря будут богаты осадками в виде снегопадов и дождей.

В субботу восточные области промерзнут ночью до -11 градусов, а на остальной части страны ожидается от -6 градусов до +1 градуса. В дневное время температура воздуха составит от -8 градусов до +4 градусов.

29 декабря считается днем Агея, и он отвечает за второй весенний месяц. Говорят, какой Агей - такой и апрель. Если в этот день будет иней, то на святки ожидают тепло, но со снегом. В случае, если на Агея будет мороз, то он простоит до самого Иордана. Также считается, что холодный Агей - предвестник лютой зимы.

Фото: снегопад в Киеве (РБК-Украина/Виталий Носач)

В воскресенье Восток ожидает ночью мороз до -10 градусов, в дневное время на остальной территории страны будет -8 градусов до +1 градуса.

30 декабря - день Даниила, и если появится иней, то Рождество обязательно будет теплым. Также Даниил укажет, какой май ждать украинцам.

Напомним, ранее народный синоптик Наталья Диденко сообщила, какой будет погода на новогодние праздники.

Также мы писали, что синоптики дали прогноз погоды на католическое Рождество.

Ранее синоптики также предупредили о возможном ухудшении самочувствия из-за погоды.

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Видео: РБК-Украина