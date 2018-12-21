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Украинцев ждут приступы боли из-за погоды: когда именно

STYLERЖизнь    21.12.2018 - 13:32
Украинцев ждут приступы боли из-за погоды: когда именно
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Синоптики предупредили о возможном ухудшении самочувствия из-за погоды

В ближайшие дни в Украине будут фиксироваться преимущественно дискомфортные погодные условия. Об этом рассказали в Гидрометцентре со ссылкой на данные Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института.

Как сообщается, в пятницу, 21 декабря, а также в субботу и воскресенье украинцы могут испытывать значительную нагрузку на терморегуляционную систему.

Украинцев ждут приступы боли из-за погоды: когда именно

График эффективной температуры по показателю Миссенарда (meteo.gov.ua)

Кроме того, существует риск возникновения перегрева организма. Также могут происходить резкие изменения эмоциональной активности, апатия, приступы головной боли, снижение работоспособности.

Специалисты также советуют украинцам быть очень внимательными, в том числе, на дорогах, ведь в эти дни люди могут стать более рассеянными и уставшими.

Украинцев ждут приступы боли из-за погоды: когда именно

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Напомним, что в пятницу, 21 декабря, в страну придет обещанное потепление, в некоторых регионах пройдет небольшой снег и даже дождь.

Также мы писали о том, что украинцам дали неутешительный прогноз погоды на выходные.

Видео: РБК-Украина

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