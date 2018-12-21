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День зимового сонцестояння: в Україну йде потепління

STYLERЖиття    21.12.2018 - 07:09
День зимового сонцестояння: в Україну йде потепління
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У столиці потеплішає, але буде похмуро

В Україні у п'ятницю, 21 грудня, прийде обіцяне потепління, в деяких регіонах пройде невеликий сніг і навіть дощ. Про це йдеться в повідомленні Gismeteo.ua.

У західних областях вночі температура повітря складе від -9 до -2 градусів, вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах від -3 до + 2 градусів.

День зимового сонцестояння: в Україну йде потепління

Ілюстративне фото (pixabay.com)

У північних і центральних областях вночі прогнозується від -5 до -2 градусів, вдень температура повітря становитиме від -1 до 0 градусів.

У східній частині вночі очікується від -6 до -3 градусів, вдень температура повітря становитиме від -1 до +1 градуса.

На півдні України вночі стовпчики термометрів покажуть від -3 до -1 градуса, вдень відмітки досягнуть від +1 до +4 градуси.

У Києві цього дня буде похмуро, можливий невеликий сніг. Температура повітря протягом доби становитиме від -3 до -1 градуса.

Цього дня в Україні - день зимового сонцестояння - тривалість дня тепер дорівнює ночі, а вже від завтра - 22 грудня, день почне потроху збільшуватися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики розповіли, яка погода буде в останні дні грудня.

 

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Також раніше ми публікували статтю про традиції свята День святого Миколая.

Відео РБК-Україна

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