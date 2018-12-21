День зимнего солнцестояния: в Украину идет потепление

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В столице потеплеет, но будет пасмурно

В Украине в п'пятницу, 21 декабря, придет обещанное потепление, в некоторых регионах пройдет небольшой снег и даже дождь. Об этом говорится в сообщении Gismeteo.ua.

В западных областях ночью температура воздуха составит от -9 до -2 градусов, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах от -3 до + 2 градусов.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В северных и центральных областях Украины, ночью 21 декабря прогнозируется от -5 до -2 градусов, днем температура воздуха составит от -1 до 0 градусов.

В восточной части ночью ожидается от -6 до -3 градусов, днем температура воздуха составит от -1 до +1 градуса.

На юге Украины ночью столбики термометров покажут от -3 до -1 градуса, днем достигнут отметки от +1 до +4 градуса.

В Киеве 21 декабря будет пасмурно, возможен небольшой снег. Температура воздуха в течение суток составит от -3 до -1 градуса.

в єтот день в Украине - день зимнего солнцестояния - продолжительность дня теперь равна ночи, а уже завтра - 22 декабря, день начнет понемногу увеличиваться.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики рассказали, какая погода будет в последние дни декабря.

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