Потепление в Украине: синоптик дал точный прогноз

Снегопад (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

С 26 декабря в Украину вернется похолодание

В Украине с пятницы, 21 декабря, после морозных дней ожидается потепление и повышение температуры. Это обусловлено теплым атмосферным фронтом, который придет во второй половине недели. Об этом в среду, 19 декабря, рассказал начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык, передает УНН.

Также он отметил, что прогнозируются осадки в виде снега и дождей. Местами будет гололед.

"21-22 еще ничего - снежок, а 23-го на западе и севере будет умеренный снег, мокрый снег, на западе местами с дождем, местами будет гололед", - сказал метеоролог.

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

В дневное время температура воздуха поднимется выше 0 градусов, а ночью столбик термометра будет колебаться в пределах небольших минусов.

В воскресенье, 23 декабря, днем температура составит +3 градуса, а ночью будет -3 градуса.

"Днем будет таять - ночью подмерзать", - отметил Билыка.

Подобная погода ожидается также во вторник, 25 декабря.

"Теплый атмосферный фронт, с ним связанные осадки - снег, мокрый снег, Юг и запад - с дождем местами", - рассказал эксперт.

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

С 26 декабря в Украину вернется похолодание. Температура воздуха в дневное время составит от -5 до 0 градусов, а в ночное время будет от -10 до -5 градусов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, какая погода будет в последние дни декабря.

А также писали о том, что в Киеве завтра ожидается гололедица на дорогах.

Ранее мы сообщалио том, что стало известно, куда едут украинцы на Новый год.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина