Потепління в Україні: синоптик дав точний прогноз

Снігопад (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

З 26 грудня в Україну повернеться похолодання

В Україні з п'ятниці, 21 грудня, після морозних днів очікується потепління і підвищення температури. Це обумовлено теплим атмосферним фронтом, який прийде у другій половині тижня. Про це у середу, 19 грудня, розповів начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик, передає УНН.

Також він зазначив, що прогнозуються опади у вигляді снігу та дощів. Місцями буде ожеледь.

"21-22 ще нічого - сніжок, а 23-го на заході і півночі буде помірний сніг, мокрий сніг, на заході місцями з дощем, місцями буде ожеледь", - сказав метеоролог.

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

У денний час температура повітря підніметься вище 0 градусів, а вночі стовпчик термометра коливатиметься в межах невеликих мінусів.

У неділю, 23 грудня, вдень температура становитиме +3 градуси, а вночі буде -3 градуси.

"Вдень буде танути - вночі підмерзати", - зазначив Білика.

Подібна погода очікується також у вівторок, 25 грудня.

"Теплий атмосферний фронт, з ним пов'язані опади - сніг, мокрий сніг, Південь і захід - з дощем місцями", - розповів експерт.

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

З 26 грудня в Україну повернеться похолодання. Температура повітря в денний час складе від -5 до 0 градусів, а в нічний час буде від -10 до -5 градусів.

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Відео: РБК-Україна