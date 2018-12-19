Немного потеплеет: синоптики дали прогноз погоды на 20 декабря

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

В некоторых областях дневная температура поднимется выше нуля

В четверг, 20 декабря в Украине ожидается солнечная погода без осадков. В некоторых регионах сильные морозы отступят, и температура воздуха немного поднимется. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, на востоке страны без осадков, облачно с прояснениями. В Днепре, Донецкой и Луганской областях дневная температура воздуха составит 0 -3 градуса. В Харькове и Полтаве от -2 до -4 градусов. Ночная температура в регионе составит от -2 до -7 градусов.

В южных областях ожидается днем солнце, осадки не прогнозируются. Днем в регионе от 0 до +2 градусов. Ночью температура воздуха составит от -2 до -4 градусов, в Одессе до -6 градусов.

В Крыму солнечно и без осадков. Днем от +2 до +4 градусов, ночью от -1 до +1 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков. Днем от -3 до -5 градусов. Ночью температура опустится до -8 -10 градусов.

В западных областях солнечно. По данным синоптиков, осадки там не прогнозируются. Дневная температура воздуха будет колебаться от -2 до -5 градусов. Ночью ожидается от -7 до -10 градусов, на Закарпатье -6 -8 градусов.

В центральной части страны облачно, без осадков. Днем от -2 до -4 градусов. Ночью от -5 до -8 градусов.

В столице 20 декабря будет солнечно, без осадков. Днем температура воздуха составит -4 -6 градусов, ночью опустится до -7 -9 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

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