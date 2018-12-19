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Трохи потеплішає: синоптики дали прогноз погоди на 20 грудня

STYLERЖиття    19.12.2018 - 20:38
Трохи потеплішає: синоптики дали прогноз погоди на 20 грудня
Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

У деяких областях денна температура підніметься вище нуля

У четвер, 20 грудня в Україні очікується сонячна погода без опадів. У деяких регіонах сильні морози відступлять, і температура повітря трохи підніметься. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, на сході країни без опадів, хмарно з проясненнями. У Дніпрі, Донецькій і Луганській областях денна температура повітря складе 0 -3 градуси. У Харкові та Полтаві від -2 до -4 градусів. Нічна температура в регіоні становитиме від -2 до -7 градусів.

У південних областях очікується вдень сонце, опади не прогнозуються. Вдень від 0 до +2 градусів. Вночі температура повітря становитиме від -2 до -4 градусів, в Одесі до -6 градусів.

У Криму сонячно і без опадів. Вдень від +2 до +4 градусів, вночі від -1 до +1 градуса.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів. Вдень від -3 до -5 градусів. Вночі температура опуститься до -8 -10 градусів.

У західних областях сонячно. За даними синоптиків, опади там не прогнозуються. Денна температура повітря коливатиметься від -2 до -5 градусів. Вночі очікується від -7 до -10 градусів, на Закарпатті -6 -8 градусів.

В центральній частині країни хмарно, без опадів. Вдень від -2 до -4 градусів. Вночі від -5 до -8 градусів.

У столиці 20 грудня, буде сонячно, без опадів. Вдень температура повітря складе -4 -6 градусів, вночі опуститься до -7 -9 градусів.

Трохи потеплішає: синоптики дали прогноз погоди на 20 грудня

Карта погоди (meteo.gov.ua)

До речі, раніше ми повідомляли про те, яка погода буде в останні дні грудня.

А також писали про те, що у Києві завтра очікується ожеледиця на дорогах.

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