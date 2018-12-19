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Синоптики дали прогноз погоды на последние дни декабря

STYLERЖизнь    19.12.2018 - 16:25
Синоптики дали прогноз погоды на последние дни декабря
Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

Стало известно, когда в Украину придут сильные морозы

Синоптики сообщили, что в последние дни 2019 года, а также на новогодние праздники в Украине сохранится зимняя погода с небольшими морозами и осадками в виде снега. Об этом пишут "Факты".

Заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что в последние дни декабря погодные условия будет диктовать скандинавский циклон, который двигается на восток.

"Холодные воздушные массы сменятся на теплые. Поэтому в ближайшие дни в Украине прогнозируются небольшие кратковременные осадки в виде мокрого снега, а на юге — преимущественно с дождем. На большей части страны будет не слишком холодно. Температура воздуха может колебаться от небольшого плюса до минуса: ночью от плюс 2 градусов до минус 4, местами — до минус 6, на севере Левобережья — до минус 9. Днем температура воздуха ожидается пределах от минус 3 до плюс 3 градусов, на юге — немного теплее. После 26 декабря в Украине незначительно похолодает", - рассказал Анатолий Прокопенко.

Синоптики дали прогноз погоды на последние дни декабря

Иллюстративное фото (pixabay.com)

А вот народный синоптик Леонид Горбань предупредил, что за несколько дней до Нового года похолодает и пойдет снег. Такая погода продержится до Рождества.

"За три дня до Нового года оттепель, которая придет 24 декабря, сменится морозами до минус 3−7 градусов, выпадет снег. Такая погода продержится и в первые дни 2019 года. 5 января снова потеплеет. Так что к Рождеству снег, скорее всего, превратится в слякоть", - отметил Горбань.

Кроме того, синоптики сообщили, что после 15 января в Украине ожидается существенное похолодание. Температура воздуха опустится до -15 -25 градусов и во многих областях мороз будет сопровождаться сильными снегопадами. И такая погода продержится до начала марта. В феврале понижение температуры воздуха возможно до -30 градусов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что стало известно, куда едут украинцы на Новый год.

А также рассказывали о том, что синоптик озвучила прогноз погоды на неделю и пообещала потепление.

Видео: РБК-Украина

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